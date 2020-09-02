Hayallerindeki üniversiteye Elbistan Fen Lisesi ile girdiler

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıt işlemlerine başladılar. Sayısal puan dalında Elbistan birincisi ve Türkiye 346.’sı çıkaran Elbistan Fen Lisesi YKS başarı çıtasını her yıl daha da yukarıya taşıyor. Yükseköğretim yerleştirme sonuçlarında liderlerin tercihi ODTÜ, Cerrahpaşa ve Hacettepe oldu. Liselere giriş sınavı tercihlerinde de kontenjanın 120’den 170’e çıkmasına rağmen yüzdelik dilimini 4,73’ten 4,4’e yükselten Elbistan Fen Lisesi hem değişen ve gelişen kurumsal ve idari yapısı ile hem de fiziki altyapısı ile bölgenin en çok tercih edilen gözde fen liseleri arasında yerini alıyor.

Okul müdürü Mikail Şahin, YKS’de Elbistan birincisi ve Türkiye dereceleri elde etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin, Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinde eğitimlerine devam edeceğini belirten Şahin, “İlçemizin tek fen lisesi olarak yenilenen ve değişen kurumsal yapımızla her yıl başarımızı daha yukarılara taşıyoruz. Elbistan’ın en iyi eğitim kadrosu ve tecrübeli yönetim kadrosu ile kurumsal işleyiş ile yönettiğimiz eğitim-öğretim süreci sonunda öğrencilerimizi Türkiye’nin seçkin üniversitelerinin seçkin bölümlerine uğurluyoruz. 2020 YKS yerleştirmeleri sonucunda sayısal alan dalında Elbistan birincisi ve Türkiye 346.’sı olan öğrencimiz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, okul birincisi olan Türkiye’de 1161. olan öğrencimiz Hacettepe Tıp Fakültesine yerleştiler. Yine Türkiye’de derece yapan başka öğrencimizden ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşen öğrencilerimiz var” dedi.

Başarı çıtasını daha da yukarı taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Şahin, şöyle devam etti:

“Genel olarak öğrencilerimiz 16 tıp fakültesi, 5 eczacılık, 4 mühendislik-mimarlık, 3 diş hekimliği ve 15 fizyoterapi, hemşirelik, dil ve konuşma terapisi, matematik öğretmenliği gibi çeşitli bölümlere yerleştiler. Öğrencilerimiz adına mutluyuz ve hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Ayrıca önemli bir nokta ise Türkiye geneli ilk 50 bin içinde olan 12 öğrencimiz ve ilk 100 bin içerisindeki 48 öğrencimiz tercih yapmadı veya özellikle istediği bölüme yerleşemediği için gelecek yıl tekrar sınava girmek için kaldı. Elbistan Fen Lisesi olarak en yüksek YKS sınavı derecemiz 2 bin 500’lerden 300’lere, tıp fakültesi kazanan öğrenci sayılarımız 5-6’lardan 16’lara yükseldi. Biz bu başarıları ilçemiz için tabii ki yeterli görmüyoruz ve daha da yukarılara taşıyacağız.

Bizler bu yıl kontenjanların artmasıyla 170 öğrenci aldık ve 9. sınıftan itibaren öğrencilerimizin tutarlı ve sistemli bir şekilde lise öğrenimlerini sürdürmelerini sağlayacağız. Yeni kurumsal yapı ve sistemle alt sınıflarımız YKS sürecine geldiğinde başarılarımızı daha da yukarı taşıyarak ilçemizin gençlerini en prestijli üniversitelerin en prestijli bölümlerine göndermek suretiyle ülkelerine hizmet edecek gençler olmaları için çalışmaya devam edeceğiz.”

Şahin, son olarak, “Türkiye dereceleri yapan öğrencilerimiz başarıyı tutarlı ve düzenli çalışmayla yakaladılar. Okul haricinde hiç bir ekstra ders, kurs ve özel başka kurumlardan destek almadan başardılar. Okul her zaman başarı için yeterlidir. Şu anda okulumuzda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için 12.sınıflara yönelik okulumuzda yüz yüze eğitim Destekleme ve Yetiştirme Kursumuzu başlattık. Yine pansiyonumuzu Kovid-19 tedbirlerinin tamamı alınmış olarak açıyoruz ve pansiyonumuzda kalan öğrencilerimiz kamp programı şeklinde derslerine çalışarak okuldaki kurslarımıza katılacaklar. Öğrencilerimizin başarıları öğretmenlerimizin başarısı, müdür yardımcılarımızın başarısıdır. Öğrencilerimizin başarısı pansiyon aşçımızdan tutun destek hizmetleri personelimize kadar Elbistan Fen Lisesinin tüm personelinin başarısıdır. Başarının paydaşı tüm müdür yardımcılarıma, öğretmenlerime, velilerimize ve personellerime teşekkür ediyorum. Emeklerine yüreklerine sağlık. Gelecek yıllarda çok daha iyi yerlerde olacağız ve kendi rekorlarımızı ve başarı çıtamızı daha yukarıya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye dereceleri ile mezun olan ve en prestijli bölümlere yerleşen bazı öğrenciler de alt sınıftaki gelecek yıllarda sınavlara girecek öğrenci kardeşlerine başarı mesajları ve tavsiyelerini aktardı.

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliğine yerleşen öğrencimiz Mustafa Erden; “Şimdi size hayallerinin peşinden koşmuş ve hayallerini kazanmış biri olarak sesleniyorum. Ben de sizin oturduğunuz sıralarda oturdum ve sizin derslerinize giren öğretmenlerin dersine girdim. Anlayacağınız aramızda pek bir fark yok. Sizler de benim gibi hayallerinizi kazanmak istiyorsanız okulumuzun verdiği eğitimden yararlanın, öğretmenlerimizin dediklerini fazlasıyla yapmaya çalışın. Sadece bunlarla da yetinmeyip evde derslerinize çalışın. Unutmayın ki ben başarabildiysem siz de başarabilirsiniz. Son olarak da üzerimde emeği geçen tüm öğretmenlerime ve idareye teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Sizlerle 4 sene geçirmiş olmaktan memnuniyet duymaktayım. İnşallah sizlere layık bir öğrenci olabilmişimdir” dedi.

Okul birincisi olan, Hacettepe Tıp Fakültesini kazanan ve yatılı pansiyon öğrencisi Eslem Berk ise;

“Her insanın hayalleri ve hedefleri vardır. Bunları gerçekleştirmek için çalışır, çabalarız. Bizim de hayalimiz iyi bir üniversite ve güzel bir bölüm kazanabilmek. Bunun için çok çalışmamız gerekir. Ben de tıp fakültesi kazanabilmek için çok çalıştım. Özel ders almadım veya dershaneye gitmedim. Okulda öğretmenlerimi dinledim. Elimden geldiğince onların dediklerini yapmaya çalıştım. Eksiklerimi kapatarak ilerledim. Verimli bir şekilde çalışmak için çabaladım. Okulun kurslarına katıldım. Ve son söz olarak bu yolda bana yardım eden ve üzerimde emeği çok olan bütün öğretmenlerime ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Size layık bir öğrenci olabildiysem ne mutlu bana” şeklinde konuştu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Habibe Kılınç’ın alt sınıftaki kardeşlerine tavsiyeleri de, “Öncelikle zorlu bir süreçten geçiyorsunuz Allah yardımcınız olsun. Sizlere faydalı olabilmek adına küçük tavsiyelerim var. Çoğu arkadaşımda dershaneye gitmezsem veya özel ders almazsam kazanamam algısı var bence artık bu algı yenilmeli. Eğer okulumuz ile giderseniz böyle şeylere ihtiyaç duymazsınız bunun bir örneği de benim ben sadece okulum ile ilerledim. Çünkü gerçekten okulumuz ve hocalarımız (Allah hepsinden razı olsun) çok ilgililer. Herkese tek tek ulaşıp ilgileniyorlar. Hepsi ailemiz gibi oldular. Ve okulumuzun eğitim kalitesi başka bir desteğe ihtiyaç duymayacak kadar yüksek.

Bir önerim daha herkesi dinlemeyin. Kimseye aldanmayın. Herkesin yapısı farklıdır. Nasıl istiyorsanız öyle çalışın. Çok çalışın, bıkmadan kötü yapmaktan korkmadan unutmayın kaybedecek hiçbir şeyiniz yok ama kazanacak çok şeyiniz var. Sadece hayal kuranlardan olmayın kendi çalışma sisteminizi oturtun ve ilerleyin hocalarımız yol gösteriyor zaten. Düşünmeyin kazanabilir miyim acaba diye ben elimden geleni yapacağım gerisi tevekkül deyin. Ve yapın eminim başaracaksınız” şeklinde oldu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanan, Türkiye 346.’sı ve sayısal Elbistan birincisi olan, ayrıca yatılı pansiyon öğrencisi Adalet Merve Şahan ise, “Sınav kazanmak yolun sadece küçük bir kısmı. Önemli olan bu kısma kadar yaptıklarımız. Hayat çalışmadan hiç bir şey vermiyor bize. Ve unutmayın ki sizi sizden daha iyi tanıyan yok. Yani kendinize güvenin ve bilin ki siz isterseniz her şeyi başarabilirsiniz. Dershane, özel ders vs. bunlar ille de olması gereken şeyler değil. Önemli olan öğretmenlerinizin rehberliğinde tutarlı ve gayretli bir şekilde sadece çalışmak. Okulum, okul kurslarım ve öğretmenlerim bana fazlasıyla yetti. Hayatınızı siz yaşayın, kimseye emanet etmeyin. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler Elbistan Fen Lisesi” cümleleri ile kendilerinden sonra gelenlere yol gösterdi.











