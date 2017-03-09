Havamız, bir önceki yıla göre daha temiz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, 2016 yılının geneline ait hava kalitesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2016 yılında Elbistan’daki hava kalitesi, önceki yıllara göre daha yüksek çıkarken, hava kirliliği ortalama değeri 14 puan düştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından, ülke genelindeki Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları kanalı ile elde edilen değerlerin incelenmesi sonucunda oluşturulan raporlar ışığında 2016 yılına ait hava kalitesi değerlerini açıkladı.

Toz, is ve duman gibi havayı kirleten maddeleri temsil eden PM10 değerleri Elbistan’da geçtiğimiz yıl ortalama 86 µg/m3 olurken, 2016 yılı ortalaması ise, 72 µg/m3 olarak ölçüldü. 6 yıllık ortalama değerlerin verildiği istatistiklerde, 2016 yılının önceki yıllara oranla daha temiz olduğu belirtildi. Diğer yandan kükürtdioksit değerlerini gösteren ölçümlerde de 2016 yılı önceki yıllara oranla daha temiz seyretti. 2016 kışının önceki yıllara oranla daha soğuk geçtiği Elbistan’da, hava kirliliğinin önemli derecede düşmesinde, yapılan uyarı ve alınan önlemlerin etkili olduğu ifade edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elbistan’ın da içerisinde yer aldığı Adana Temiz Hava Merkezi ile ilgili olarak şu bilgilere yer verildi:

“Adana THM bağlı illerden partikül madde (pm10) emisyonları açısından Gaziantep ve Kilis istasyonları hariç diğer tüm istasyonlarda azalma görülmektedir. Ancak artış görülen sadece Gaziantep ve Kilis istasyonlarında sınır değer olan 80 µg/m3 aşılmamıştır.