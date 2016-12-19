Havaların soğumasıyla sıcak tahin ve çörekotu yağına ilgi arttı

Havaların soğuması ile birlikte hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, soluğu aktarlarda aldı.

Vakıfbank yanı Eski Demirciler Çarşısı içerisinde bulunan Şifa Baharat’ın sahibi Faruk Arslan, kar yağışı ve havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların sıcak tahine ve çörekotu yağına yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Kış mevsimi dolayısıyla vatandaşlarımızdan yoğun şekilde sıcak tahin ve çörekotu yağı talebi alıyoruz. Sıcak tahin makinesi ile isteyen müşterilerimiz için anında sıcak tahin elde ediyoruz. Taze taze anında çekilen sıcak tahini müşterinin beğenisine sunuyoruz. Tahin; tüketilen besinlerin daha kolay hazmedilmesine yardımcı olması nedeniyle vatandaşlarımız tarafından tercih ediliyor. Çörekotu yağı ise günümüzde en çok kullanılan bitkisel yağdır. Çörekotu yağının en faydalısı soğuk pres yöntemi ile hazırlanmış olanıdır. Hiçbir kimyasal ve katkı maddesi kullanılmadığı için tohumdan yağ doğal haliyle elde edilmektedir. Çörekotu yağının virüs ve mikroplara karşı öldürücü etkisi vardır. Kar yağışının ardından havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlarımızın daha yoğun bir talebi oldu.”



