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Havalar ısındı, motosiklet denetimleri başladı

Elbistan Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte trafikte sayıları artan motosikletlere yönelik olarak denetimlerini sıklaştırdı.

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Havalar ısındı, motosiklet denetimleri başladı

Elbistan Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte trafikte sayıları artan motosikletlere yönelik olarak denetimlerini sıklaştırdı.

Elbistan’da kış aylarında garajlarda bekletilen motosikletler, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlara tarafından trafikte yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Trafik polisleri de, bu artışla birlikte motosiklet sürücülerine yönelik geniş kapsamlı uygulamalar yapıyor.

Gün içerisinde özellikle şehir merkezinde motosikletler üzerine uygulamalar yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, denetimlerde motosikletleri en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Ehliyetten sürücünün kaskına kadar denetleme yapan trafik ekipleri, ehliyetsiz, ruhsatsız, plakasız, kasksız ve şasi numarası olmayan motosikletleri trafikten men ediyor. Trafik ekipleri, özellikle meydana gelebilecek kazalara yönelik kasklar üzerinde titizlikle duruyor. Denetimlerde çok sayıda motosiklet, plakasız kullanıldığı gerekçesi ile trafikten men edilirken, sürücülere ise özellikle ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan cezai işlem uygulanıyor.

Motosikletlere yönelik denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

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