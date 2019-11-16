Hava kirliliği, kabus gibi üzerimize çöktü

Sağlık açısından birçok riskin tetikleyicisi olarak değerlendirilen PM10 oranı, 13 Kasım günü, 811 µg/m3'e ulaşarak rekor kırdı.

1.Grup kirli ilçeler arasında kabul edilen Elbistan'da kullanılacak katı yakıtların standartları ve hava kirliliği düzeyinin artması durumunda alınacak tedbirler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün aldığı Mahalli Çevre Kurulu kararında yer aldı. Elbistan'da belli standartların altındaki kömürlerin ısınma amaçlı kullanılmasına izin verilmezken; kükürtdioksit (SO2) oranının da µg/m3 olarak 500 ve üzeri gerçekleşmesi durumunda kalorifer ve sobaların günde yalnız 2 defa; 8 saati geçmemek kaydıyla yakılmaları sağlanacak. Bölgedeki emisyon yayan işyerlerini de havaya yaydıkları dumanı yüzde 50 azaltacak şekilde çalışacak.

Türkiye'nin, hava kirliliği bakımından ilk 10 merkezinden biri olan Elbistan'da kış mevsiminin kendisini hissettirmesi ile birlikte PM10 ve SO2 değerleri de hissedilir oranda arttı. Termik santralden atmosfere salınan kül ve duman ile kalorifer ve soba bacalarının dumanları ve araç egzozlarından çıkan gazlar, ilçenin hava kalitesinin ciddi oranda düşmesine neden oluyor. AB'de ve Dünya Sağlık Örgütü raporlarında; 1 yıl içerisinde sadece 35 kez aşılabilmesine izin verdiği PM10 denilen kirleticinin Elbistan'daki günlük ortalaması, sadece Kasım ayının ilk yarısına defalarca aşıldı. Elbistan'da, en yüksek ortalama 264 µg/m3 olurken; bu oran Dünya Sağlık Örgütü'nün belirledi sınır değerin 5 katını da aşıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve AB, bu sınır değerlerin yılda 35 kez aşıldığı yerleşim alanları için acil önlem alınması gerektiğini belirtiyor.

Termik santral, şeker fabrikası gibi sanayi tesisleri ile katı yakıtlar ve araç egzozlarından kaynaklanan kirliliğe, Elbistan'ın coğrafi yapısının da yadsınamayacak şekilde etkisi olduğu biliniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi tarafından güncel olarak paylaşılan hava kirliliği raporlarına göre, kalorifer ve sobaların tam anlamıyla yakılmaya başlandığı Kasım ayından itibaren Elbistan'da etkili olan yüksek basınç sistemi, kirliliğin, ilçenin üzerine kabus gibi çökmesine neden oluyor. Elbistan'da bulunan Hava Kalitesi İzleme İstasyonu'ndan derlenen veriler de bu durumun en büyük göstergesi. Son 1 haftalık göstergeler ve istatistiki veriler, 'sağlık alarmı' seviyesinin de üstünde gerçekleşti.

Kasım ayının ilk haftasında kirlilik ortalamaların geçtiğimiz yıla oranla düşük olduğu gözden kaçmazken 11-15 Kasım tarihleri arasında değerler ise tavan yaptı. 9 Kasım'da PM10 değeri en yüksek 262 µg/m3 olarak ölçüldü. 24 saatlik ortalama ise 98 µg/m3 olarak kaydedildi. 10 Kasım günü de değerler pek yüksek seyretmezken 11 Kasım itibariyle artış diğer günlere oranla 4 kat arttı. 11 Kasım'da PM10 değeri, en yüksek 768 µg/m3'e ulaşıp insanları nefes almakta bile zorlanır hale getirirken gün ortalaması da 227 µg/m3 olarak gerçekleşti. İstasyonun, 4 saat ölçüm yapmaması da gözlerden kaçmadı.