banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hava Bakım Fabrikası’ndan EMTAL’a iki tır dolusu makine desteği

Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, depolarında bulunan iki tır dolusu makine ve malzemeleri Elbistan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’ne (EMTAL) hibe etti.

Hava Bakım Fabrikası’ndan EMTAL’a iki tır dolusu makine desteği
banner17
banner43

Elbistan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda, tesisin depolarındaki çok sayıda makine ve malzeme okula hibe edildi.

Okul müdürü Hakan Kılıç, söz konusu malzemelerin uygulamalı meslek derslerinde kullanılacağını söyledi.

Kılıç, “Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü depolarında bulunan malzemelerin, okulumuzdaki uygulamalı derslerde kullanılması için protokol imzaladık. Bu çerçevede torna tezgahı, kaynak makinesi, taşlama tezgahı, enjeksiyon tezgahı, delme-kesme tezgahı, sac bükme tezgahı, panç tezgahı, dalma erezyon tezgahı, çeşitli motorlar, alet ve avadanlıklar okulumuza kazandırılmıştır. Bu makine ve malzemeler, okulumuzun makine teknolojileri, metal teknolojileri ve motorlu araç teknolojileri alanlarında kullanılacaktır. Tüm bu çabalarımız, öğrencilerimize daha iyi bir mesleki eğitim vermek içindir.

Makine ve malzemelerin okulumuza kazandırılması aşamasında emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza, Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüze ve malzemelerin taşınması için araç temininde desteklerini esirgemeyen Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Hava Bakım Fabrikası’ndan EMTAL’a Iki Tır Dolusu Makine Desteği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sinan Tekin 2 hafta önce

Memlekette Mabadını temizleyemeyenler Müdüre akıl verir olmuş.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elbistan 2 hafta önce

Öğrenciler icin guzel firsat

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Salih 2 hafta önce

Müdürüm askeri fabrikanın hurdalarını alıp başınıza bela etmişsiniz. Eğitim yardımcı malzeme olarak bile kullanılamaz onlar verin hurdaya

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
Gurbetçi 2 hafta önce

Sinan Tekin öyle ölmez dostum füze at

Cevapla
Beğenmedim! (0)