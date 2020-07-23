Hava Bakım Fabrikası’ndan EMTAL’a iki tır dolusu makine desteği

Elbistan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda, tesisin depolarındaki çok sayıda makine ve malzeme okula hibe edildi.

Okul müdürü Hakan Kılıç, söz konusu malzemelerin uygulamalı meslek derslerinde kullanılacağını söyledi.

Kılıç, “Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü depolarında bulunan malzemelerin, okulumuzdaki uygulamalı derslerde kullanılması için protokol imzaladık. Bu çerçevede torna tezgahı, kaynak makinesi, taşlama tezgahı, enjeksiyon tezgahı, delme-kesme tezgahı, sac bükme tezgahı, panç tezgahı, dalma erezyon tezgahı, çeşitli motorlar, alet ve avadanlıklar okulumuza kazandırılmıştır. Bu makine ve malzemeler, okulumuzun makine teknolojileri, metal teknolojileri ve motorlu araç teknolojileri alanlarında kullanılacaktır. Tüm bu çabalarımız, öğrencilerimize daha iyi bir mesleki eğitim vermek içindir.

Makine ve malzemelerin okulumuza kazandırılması aşamasında emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza, Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüze ve malzemelerin taşınması için araç temininde desteklerini esirgemeyen Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.