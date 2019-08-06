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Hatıra Fotoğrafı Makineleri hizmete girdi

Son yıllarda değişen ve gelişen teknoloji ile eskisi kadar rağbet görmeyen tabedilmiş fotoğraflar, Elbistan Belediyesince şehrin 3 farklı yerine kurulan Hatıra Fotoğrafı Makinesi ile tekrar Elbistanlı vatandaşlar ile buluştu.

Hatıra Fotoğrafı Makineleri hizmete girdi
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Elbistan Belediyesi tarafından ilçe merkezinde değişik noktalara yerleştirilen Hatıra Fotoğrafı makinesi hem ilçe halkı tarafından hem de tatile gelen gurbetçi vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

Elbistan Belediyesince, sosyal belediyecilik anlayışı ile insanların hatıralarına katkı sağlamak amacı ile bu tür çalışmaların devam edeceğinin belirtildiği açıklamanın devamında, “Teknoloji çağında yaşadığımız hızlı değişim ve gelişmeler sonrası, insanların tabedilmiş fotoğraflara olan ilgisi yok olma seviyesine inmişti. Sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirdiğimiz Hatıra Fotoğraf Makinesi çalışmamız başladı. Şu an bu çalışmamız Pınarbaşı Mesire alanımızda, Uzun Çarşı’da ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hizmete başladı. Kaliteli baskı ile teslim edilen fotoğrafın köşelerinde belediyemizin logosu ve fotoğrafın çekildiği alanın ismi yer almaktadır. Talepler doğrultusunda Hatıra Fotoğrafı Makinelerimizin sayısını artıracağız” denildi. 





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Elbistanlıyık 2 hafta önce

Başkan boş işlerle uğraşma istihdam sözün vardı ne oldu o İş?

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ASİL 2 hafta önce

İşte hizmet! Avrupa bizi kıskanmakta haksız mı.Belediyecilikte çığır açan bir hizmet.

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Elbıstanlı 2 hafta önce

Vay masAllah butce iyice bos alıyor halkın ekmek bufelerı kalkmıs bunlar foto derdınde

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selim 2 hafta önce

Banyo kazanı gibi.

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Elbistanli Biri 2 hafta önce

Allah razi olsun hem mahir beyden hem gurbuz baskandan

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