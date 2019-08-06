Hatıra Fotoğrafı Makineleri hizmete girdi

Elbistan Belediyesi tarafından ilçe merkezinde değişik noktalara yerleştirilen Hatıra Fotoğrafı makinesi hem ilçe halkı tarafından hem de tatile gelen gurbetçi vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

Elbistan Belediyesince, sosyal belediyecilik anlayışı ile insanların hatıralarına katkı sağlamak amacı ile bu tür çalışmaların devam edeceğinin belirtildiği açıklamanın devamında, “Teknoloji çağında yaşadığımız hızlı değişim ve gelişmeler sonrası, insanların tabedilmiş fotoğraflara olan ilgisi yok olma seviyesine inmişti. Sosyal belediyecilik anlamında hayata geçirdiğimiz Hatıra Fotoğraf Makinesi çalışmamız başladı. Şu an bu çalışmamız Pınarbaşı Mesire alanımızda, Uzun Çarşı’da ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hizmete başladı. Kaliteli baskı ile teslim edilen fotoğrafın köşelerinde belediyemizin logosu ve fotoğrafın çekildiği alanın ismi yer almaktadır. Talepler doğrultusunda Hatıra Fotoğrafı Makinelerimizin sayısını artıracağız” denildi.









