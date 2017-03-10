Hastaneye temizlik görevlisi olanların isimleri

300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan 50 taşeron personelin belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapılırken, ilk olarak temizlik görevlilerinin isimlerinin belirlenmesi için çekiliş yapıldı.
1149 aday arasından yapılan çekiliş sonucunda asil listede yer alanların isimleri şöyle:
Mehmet Yıldırım, Burak İlhan, Uğur Pamuk, Ali Karatut, Ali Cırıtlı, Emine Bulut, Şerife İspir, Muhammet Topal, Nurettin Alkaya, Hacı Kodaz, Recep Bilici, Ertuğrul İspir, Hüdai Demirci, Melike Günal, Fatih Koyuncu, Sefa Karcı, Ömer Genç, Duran Tanrıverdi, Akkız Yalçın, Cuma Sağan, Muhsin Kılınç, Havva Kalkandelen, Fahri Karcı, Erhan Genç, Navruz Koçak, Hüseyin Temiz, Mehmet Öztunç, Emrullah Ödemiş, Ümit Çiçek, Bekir Pıçak.
En az 5 isim sayarim hali hazirda yakıni hastanede calisan ve kurada ismi cikan