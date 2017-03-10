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Hastaneye işçi alım kurası başladı

300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan 50 taşeron personelin belirlenmesi amacıyla kura çekimi başladı.

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Hastaneye işçi alım kurası başladı

            300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan 50 taşeron personelin belirlenmesi amacıyla kura çekimi başladı. Saat 14.00 itibarı ile başlayan kura çekimi öncesinde Elbistan Gençlik Merkezi’ni dolduran adaylar, heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyorlar.

Elbistan Gençlik Merkezi’nde yapılan çekilişi Sağlık Bakanlığı ve İşkur görevlileri de izliyorlar.

50 işçinin görev yapacağı taşeron firmaların İşkur kanalı ile ilana çıkması ve yapılan başvuruların ardından, 2 bin 822 kişinin ismi kuraya dahil edildi.            

Noter tarafından yapılacak çekiliş ile isimler belirlenecek.

Hastaneye 30 temizlik görevlisi, 4 klinik destek personeli, 7 özel güvenlik personeli, 5 bilgi sistemleri kullanım elemanı, 4 teknik servis hizmet personeli alınacak.
           İlk olarak temizlik işçilerinin isimlerinin belirlenmesi için çekiliş yapılacak.

Kura çekilişi ve kazanan isimler anlık olarak sitemiz kanalı ile duyurulacak.

30 kişilik temizlik görevlisi için başvuruda bulunan 1149 kişi arasında çekiliş başladı. 
İşçi adaylarının çekilişi görme engelli bir vatandaşa yaptırılıyor.



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Osman Otlutepe 21 dakika önce

Haydi Hayırlısı ihtiyacı olana çıkar inşaAllah

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