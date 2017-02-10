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Hastaneye alınacak personelin belirlenmesi için kura çekilecek

Hastaneye alınacak personelin belirlenmesi için kura çekilecek

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Hastaneye alınacak personelin belirlenmesi için kura çekilecek
 Elbistan’da yapımı tamamlanan ve Mart ayı ortalarında hizmete açılması planlanan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nin çeşitli alanlarında görev yapmak amacıyla alınacak olan yaklaşık 60 personelin belirlenmesi amacıyla, noter huzurunda kura çekilecek.

            Elbistan Devlet Hastanesi’nde işe girmek amacıyla başvuru yapan kişilere, Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından mesaj gönderilerek, kura tarihi ve kuranın çekileceği adres bildirildi.

            İş başvurusunda bulunan kişilere, Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği’nden, “Yeni açılacak olan Elbistan Devlet Hastanesi için yapmış olduğunuz iş başvurusu ile ilgili olarak, 13.02.2017 Pazartesi günü 13.00-15.00 saatleri arasında Kahramanmaraş Necip Fazıl Kültür Merkezi Toplantı Salonunda noter huzurunda kura çekilecektir. Bilgilerinize rica olunur” mesajı gönderildi. 

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