Hastaneden ‘taciz’ açıklaması

Elbistan Devlet Hastanesi’nden bir hastanın, anestezi teknisyeni tarafından tacize uğradığı iddialarına ilişkin olarak açıklama yapıldı.

Açıklamada, hastanın iddiası doğrultusunda soruşturma başlatıldığı ve personelin görevinden uzaklaştırıldığı vurgulandı.

Taciz iddiaları ile ilgili olarak hem adli hem de idari sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Temmuz ayında hastanemizde ameliyat olan bir kadın hastamız, görevli anestezi teknisyeni tarafından tacize uğradığını iddia ederek polise başvurmuş ve şikayetçi olmuştur. Aynı gün hastanemiz idaresi tarafından da adli soruşturmaya ek olarak idari soruşturma başlatılmış olup ilgili anestezi teknisyeni personel soruşturmanın salahiyeti acısından hastanedeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç ve tarafımızdan yürütülen idari soruşturma süreci devam etmektedir. Elbistan Devlet Hastanesi olarak tüm birimlerimizle Elbistan ve yöre halkına hak ettikleri kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek için 7/24 büyük bir özveri ile çalışmaktayız. Yaşanan bu münferit olayla ilgili devam eden adli ve idari soruşturmalar neticesinde suç tespit edilirse gerekli her cezanın uygulanacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini bir kez daha tekrarlamak isteriz.”