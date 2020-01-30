Hastanedeki sismik izolatörler, depreme karşı kalkan oldu

Elbistan Devlet Hastanesi’nin üzerinde yükseldiği 580 adet sismik izolatör, Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sırasında devreye girerek sarsıntının en asgari şekilde hissedilmesini sağladı.

Elbistan, deprem riski açısından Türkiye’nin en riskli bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Çardak fayının hemen yanı başından geçtiği Elbistan, Elazığ ve Malatya’yı vuran 6,8 büyüklüğündeki depremi de yakından hissetti. İlçede büyük paniğe neden olan deprem sonrasında gözler, yapıldığı dönemde Türkiye’de sismik izolatör kullanılan sayılı binalardan biri olan Elbistan Devlet Hastanesi’ne çevrildi. Personelin, hastaların ve yakınlarının can güvenliğini sağlaması, olası bir depremde de binanın ayakta kalarak sağlık hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürmesi amacıyla yerleştirilen 558 adet sismik deprem izolatörü, ilk büyük sınavını başarıyla verdi. Elazığ’daki deprem anında devreye giren sismik izolatörler, sarsıntıyı sönümleyerek şiddetini de üst katlardan alt katlara doğru düşürdü. O anda hastanede bulunan hasta yakınları ve hastalardan alınan bilgilere göre, deprem üst katlarda hafif şekilde bir sarsıntı doğururken zemin katta ise neredeyse hiçbir şekilde hissedilmedi. Elbistan Devlet Hastanesi’nin yapımındaki bu önemli teknolojik detay, büyük depremin en az sarsıntı ile atlatmasını sağladı.

Süleymaniye’deki sistemin modern versiyonu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın, proje aşamasında üzerinde özellikle durduğu sismik deprem izolatörleri, inşaatın başladığı dönemde Türkiye genelindeki birkaç kamu binasında bulunuyordu. Ünal, o dönemde hastane inşaatının gecikmesini de göz önüne alarak bölgenin en büyük sağlık yatırımı olan Elbistan Devlet Hastanesi’ne 580 adet sismik deprem izolatörü yerleştirilmesini sağlamıştı. Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki sismik izolatörler, yıllardır birçok depreme rağmen ayakta kalmayı başaran Süleymaniye Camisi ve Ayasofya Müzesi'nin temellerinde de kullanıldığı belirtilen sistemin modern versiyonu olarak nitelendiriliyor. Yatay kuvvetlerin etkisiyle hareket edebilen bu izolatörler deprem anında çok yumuşak ama büyük salınımlar yaparak deprem enerjisini sönümlüyor ve böylece depremin yıkıcı etkisi üstteki yapının taşıyıcı sistem elemanlarını etkilemiyor. Bu durumda sismik izolatör tekniği uygulanmış bir yapı, olası bir depremden çok daha az etkileniyor ve depremden hemen sonra da hizmet etmeye devam edebiliyor.











580 adet izolatörün üzerinde yükseldi

Elbistan Devlet Hastanesi’nin bütün kolonlarının üzerinde zemin kat ile birinci kat arasında 580 deprem izolatörleri bulunuyor. Yurtdışında imal edilen deprem izolatörleri her yöne hareket edebilecek. Şimdiye kadar çok az sayıda binada uygulanan bu sistemde deprem izolatörleri 110 cm çapında oluyor ve deprem anında her yöne 50 cm’den fazla hareket edebiliyor. İtalya’dan getirtilen deprem izolatörleri, deprem anında bile ameliyat yapılmasına imkân sağlıyor. Gelişmiş mühendislik çözümlerinin başında gelen sismik deprem izolatörleri, yapının depreme dayanma kapasitesini arttırmak yerine, binaya gelen sismik enerjiyi binaların periyodunu uzatarak azaltma esasına dayanıyor. Böylece deprem sonrası stratejik önem arz eden sağlık hizmetlerinin de kesintiye uğramaması sağlanıyor.