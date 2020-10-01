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Hastane yönetiminden Mahir Ünal’a ziyaret

Elbistan Devlet Hastanesi’nin yöneticilerinden oluşan heyet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ı ziyaret ederek pandemi süreci ile ilgili planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Hastane yönetiminden Mahir Ünal’a ziyaret
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Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Sedat Akkan ile İdari ve Mali İşler Müdürü Mehmet Doğan’dan oluşan Elbistan Devlet Hastanesi yönetimi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başhekim Yasım tarafından pandemi sürecinde hastanede verilen hizmetler ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında Ünal’a bilgi aktardı. Başhekim Yasım, Mahir Ünal’a hastanemize verdiği destekler için teşekkür etti.


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Hastane Yönetiminden Mahir Ünal’a Ziyaret
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