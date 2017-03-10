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Hastane teknik destek elemanı olanların isimleri

300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan 50 taşeron personelin belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapıldı.

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Hastane teknik destek elemanı olanların isimleri

            300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan 50 taşeron personelin belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapıldı.

4 Teknik Servis Hizmet Elemanı için ayrı ayrı çekiliş yapıldı.

            1 elektrikçi için 104 kişi arasından yapılan çekilişte, asil listede Muhammet Polat’ın ismi yer aldı.

            1 sıhhi tesisatçı için 21 kişi arasından yapılan çekilişte, asil listede İbrahim Daş’ın ismi yer aldı.

1 kalorifer ateşçisi için 34 kişi arasından yapılan çekilişte, asil listede Cafer Kaba’nın ismi yer aldı.

            Soğutma ve iklimlendirme için 16 kişi arasından yapılan çekilişte, asil listede Ali Aydın’ın ismi yer aldı.

 

 

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