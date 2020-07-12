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Hastane kavşağında kaza: 3 yaralı

Elbistan’da otomobil ile hafif ticari aracın hastane kavşağında çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hastane kavşağında kaza: 3 yaralı
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Elbistan’da otomobil ile hafif ticari aracın hastane kavşağında çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezinden Göksun istikametine seyir halinde olan Cuma Dok’un kullandığı 46 VF 458 plakalı hafi ticari araca aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin İpek idaresindeki 06 UF 618 plakalı otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İpek ile otomobilde bulunan yolcular Cebrail İpek ve Emine İpek yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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trny 3 hafta önce

Buradaki ışıklar bana göre saçma yapılan bu ışık iş değil yapılacaksa hastaneye göbekten üst viyadük yapılıp hastaneye direk gidilse olmaz mı ışıklara takılmadan herkesin hastası var. Ayrıca
Hastaneye günlük 800 -900 arası personel gelip gidiyor
3000 e yakın hasta geliyor göbekten hastanenin karaelbistan tarafına dönünce yollar berbat neden kimse ilgilenmiyor anlamadım.

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Bir vatandaş 4 hafta önce

Mezbaha kavşağındaki ışık pist başı startı gibi yanar yanmaz herkes gaza yükleniyor ilk 500 de kornalarla sellektörlerle yol ver işareti etmeler.
Kameraları geçip kavşağa yaklaşınca yine curcuna başlıyor kavşağa tersten giren kırmızıda geçen..
Havadaki kaz sürüsü bazı sürücülerden kurallı tedbirli.

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