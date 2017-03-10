Hastane işçi çekilişi bugün yapılacak

300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan 50 taşeron personelin belirlenmesi için kura, bugün noter huzurunda çekilecek.

Bugün (10 Mart Cuma) yapılacak olan çekiliş, Elbistan Gençlik Merkezi’nde saat 14.00’da yapılacak. Çekilişi, Sağlık Bakanlığı görevlileri de izleyecekler.

50 işçinin görev yapacağı taşeron firmaların İşkur kanalı ile ilana çıkması ve yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından, 2 bin 822 kişinin ismi kuraya dahil edilecek.

Kura çekimi öncesinde adayların isimleri okunarak kura için hazırlanan kutuya atılacak. Daha sonra ise noter tarafından, Sağlık Bakanlığı ve İşkur görevlilerinin nezaretinde çekiliş yapılarak, asil ve yedek isimler belirlenecek.

Hastaneye 30 temizlik görevlisi, 4 klinik destek personeli, 7 özel güvenlik personeli, 5 bilgi sistemleri kullanım elemanı, 4 teknik servis hizmet personeli alınacak.