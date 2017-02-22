Hastane için başvurular Gençlik Merkezi’nde alınacak

Elbistan Devlet Hastanesi’ne alınacak olan 50 taşeron personeli için başvurular, Elbistan Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda oluşturulacak olan başvuru merkezinde, İş-Kur çalışanları tarafından alınacak.

23 Şubat 2017 sabah saatlerinden itibaren alınmaya başlayacak olan başvurular, 28 Şubat 2017 günü mesai bitimine kadar sürecek. Başvurulara ait kriterler yüklenici firmaların sözleşmelerine esas idari ve teknik şartnameye uygun niteliklerin yanında, 18-35 yaş aralığında ve Elbistan'da ikamet etme şartları aranıyor. İsteyen adaylar, İş-Kur’a ait internet sitesinden de başvurusunu yapabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi ise, Sağlık Bakanlığı gözetiminde, 10 Mart 2017 günü Elbistan’da yapılacak. Kuranın yeri ve saati ise, daha sonra açıklanacak.

300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nin hizmete açılmasına kısa bir süre kala, hastaneye ek olarak 30 temizlik işçisi, 5 bilgi sistemleri kullanım elemanı, 7 özel güvenlik personeli, 4 klinik destek personeli ve 4 teknik servis hizmet personeli olmak üzere toplam 50 kişi alınacak.