Hastane için 3 bin 127 kişi başvurdu

14 Mart Tıp Bayramı’nda açılması planlanan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan 50 taşeron personel için, İşkur tarafından alınan başvurular tamamlandı. Toplam 3 bin 127 kişinin başvuru yaptığı açık işler için, Sağlık Bakanlığı gözetiminde kura çekimi yapılacak.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere 50 taşeron işçi alımı için daha önce yapılan başvuruların ardından, Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği yöneticileri tarafından noter huzurunda, Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde 13 Şubat 2017 günü kura çekimi yapılmıştı. Kura çekimine itirazlar ve bir ismin kazanan listede 2 defa çıkması üzerine, kura ve başvurular geçersiz sayılmıştı. Bunun üzerine 50 işçiyi çalıştıracak olan firmalar, İşkur’a müracaat ederek, belirledikleri kriterler ışığında alım yapılmasını istediler.

İşkur Elbistan Şube Müdürlüğü tarafından, Elbistan Gençlik Merkezi’nde oluşturulan kayıt kabul merkezine 3 personel görevlendirilerek, 28 Şubat 2017 günü mesai bitimine kadar adayların başvuruları alındı. Hem İşkur kanalıyla alınan başvurular, hem de e-devlet ve İşkur sistemleri üzerinden yapılan başvurular tamamlanırken, 8 ayrı birim için başvuru yapanların sayısı 3 bin 127 olarak belirlendi.

Kura çekimiyle ilgili tarih ve mekanın belirlenmesinin ardından açıklama yapılacak. Kurayı Sağlık Bakanlığı yetkilileri de izleyecekler.

Yapılan başvurular sonucunda; 30 temizlik görevlisi için 1295, 4 klinik destek personeli için 272, 7 özel güvenlik personeli için 312, 5 bilgi sistemleri kullanım elemanı için 1045, 4 teknik servis hizmet personeli (elektrik 112, iklimlendirme 20, kalorifer ateşçisi 43, sıhhi tesisat 28) için 203 kişi olmak üzere, toplam 3 bin 217 kişi başvuru yaptı.