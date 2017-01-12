Hastane dönüşünde kazada hayatını kaybetti

Elbistan’dan Kayseri’ye rutin sağlık kontrolü için giden 52 yaşındaki kadın, dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan’a bağlı Keçemağara Mahallesi’nde ikamet eden 52 yaşındaki Arefe Yiğit, yakınları ile birlikte rutin sağlık kontrolleri için Kayseri’ye gitti. Hastanedeki işlemlerinin ardından memleketine dönmek üzere yakınlarının da bulunduğu özel araçla yola çıktı. Yiğit ve yakınlarını taşıyan otomobil, Göksun-Elbistan karayolunun Çardak Mahallesi kavşağında, kaygan ve buzlu zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil, kar yığınlarına çarparak durabildi. Kazada, 52 yaşındaki Arefe Yiğit, hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi, Göksun’dan alınarak mahalle mezarlığında toprağa verildi.