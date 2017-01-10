Hasta çocuk, 4 saatlik uğraşın ardından hastaneye ulaştırıldı

Elbistan’a bağlı Atmalıkaşanlı Mahallesi’nde yüksek ateş ve kusma şikâyeti ile rahatsızlanan 7 yaşındaki çocuğu almaya giden paletli ambulans, kar nedeniyle yolda mahsur kalınca, devreye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Yol Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler girdi.

Elbistan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. İlçeye bağlı Atmalıkaşanlı Mahallesi’ne rahatsızlanan 7 yaşındaki çocuğunu hastaneye götürmek isteyen aile, kendi imkânları ile yola çıkamayınca, durumu 112’ye bildirdi. Bölgeye sevk edilen paletli ambulansta kar nedeniyle mahsur kalınca, durum Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) bildirildi.

Elbistan Yol Şube Müdürlüğü’nden bölgeye sevk edilen iş makineleri ile yaklaşık 4 saatlik bir uğraşın ardından yol ulaşıma açılırken, 7 yaşındaki Sümercan Genç arazi araçları ile diğer ambulansın beklediği alana getirildi. Paletli ambulansın da kurtarıldığı çalışmaların ardından, yüksek ateş ve kusma şikayeti bulunan Sümercan Genç, ambulansa nakledilerek, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.