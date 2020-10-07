Haşim Yanar, BBP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

Yanar, sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Farklılıklar zenginlik olarak ele alınmalı: Ülkemizde huzur iklimine en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Farklılıkların oluşturduğu gerilimin, siyasi istismar alanı haline geldiği bu zaman diliminde ülkemizde; farklılıkları zenginlik telakkisi ile ele alan Büyük Birlik Partisi kadrolarına her zamankinden daha çok ihtiyacın olduğu ortadadır. Hareketimizin, bunca zaman boyunca içinde yetiştirdiği tüm değerlerinin, birikimlerinin, insan kaynaklarının kucaklanması suretiyle atabileceği her adım, Türk siyaseti için kazanım ve umut ışığı olacaktır.

Partimiz yönetim kademelerinin rehabilite edilmesini teminen hareketin birliği ve bütünlüğü ekseninde bir değişime ihtiyacın olduğu ortadadır. Kaynağını ve gücünü inançlarından, değerlerinden ve milletinden alan Büyük Birlik Partisi kadroları anayasal düzen ve demokratik teamüller çerçevesinde bu muhasebeyi yapabilecek tecrübe, birikim ve olgunluğa sahiptir. Yaşanan her olumsuz ya da güvensiz yaklaşım yüzünden uzaklaşan, kıyıda köşede kimimiz varsa onlara bir kere daha kucak açmak, güvenli liman olmak, her vatan evladının umudu haline gelecek yeni bir yönetim anlayışına kapı aralamak için bir buçuk yıla yakın süredir çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Böylelikle umut olma iddiası etrafında dikkatleri üzerimize çekmek sureti ile güvensizlik yüzünden partiden kopacak ya da farklı arayışlara yönelecek arkadaşlarımızın hareketin içinde kalmaları için yoğun çaba sarf etmekte olduğumuz bilinen bir gerçektir.

Partimizde kurultay sürecine girilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla; varlığını değerlerine vakfetmiş bir kardeşiniz olarak milletime hizmet etme noktasındaki samimiyet ve kararlılığımı, Şehit Muhsin Başkanımın çizgisi ile taçlandırmak ve bir kere daha Türk siyaset tarihine altın harflerle yazdırmak üzere 27 yıldır hiçbir ikbal beklentisi olmaksızın, her türlü zorluğu göğüslemek pahasına tüm birimlerinde görev yapmış bulunduğum Büyük Birlik Partimizin “Genel Başkan adaylığı” için çalışmalarımı başlatmış bulunmaktayım.”