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Hasan Dede’ye Kaymakam Koç’tan teşekkür belgesi

Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, arsasının satışından elde ettiği parayı, kuruşu kuruşuna Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’na bağışlayan Hasan Dede’ye, “Kalbi vatanı için atan gönlü zengin ulularımıza selam olsun” sözleri ile teşekkür etti.

Hasan Dede’ye Kaymakam Koç’tan teşekkür belgesi
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“Mehmetçik olmazsa biz burada rahat uyuyamayız” diyerek arsasını 50 bin TL’ye satıp Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışlayan Nurhaklı Hasan Kurt’a (87), Nurhak Kaymakamı Cihat Koç tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Nurhak’a bağlı Tatlar Mahallesi’nde yaşayan Hasan Dede’yi evinde ziyaret eden Kaymakam Koç, Kurt’un uzun süredir böyle bir yardımı aklından geçirdiğini söyledi.

Hasan Dede’ye teşekkür belgesi takdim etmekten dolayı şeref duyduğunu belirten Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, “Hasan Dedem, uzun zamandır aklında olanı yaptı. Arsasını sattı ve soluğu ilçe jandarmamızda aldı. ‘Ben bu parayı ordumuza bağışlamak istiyorum. Bana yardımcı olun. Aman ha kimse de bilmesin, şayia olmasın’ dedi. Haber bir şekilde duyulunca da oldukça mahcup oldu. Kendisine yaptığı bu anlamlı bağıştan dolayı teşekkür belgesini takdim etmekten şeref duydum. Allah hayrını kabul etsin, kalbi vatanı için atan gönlü zengin ulularımıza selam olsun” ifadelerini kullandı.

 

 


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Hasan Dede’ye Kaymakam Koç’tan Teşekkür Belgesi
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