Hasan Dede’den Mehmetçik’e gönülden bağış

Hasan Dede, gönülden yaptığı bağış için “Mehmetçik olmazsa biz burada rahat uyuyamayız” ifadesini kullandı.

Nurhak ilçesine bağlı Tatlar Mahallesi’nde yaşayan Hasan Kurt’un (87) adının verildiği Balıkesir’de hava kurtarma biriminde görev yapan astsubay üstçavuş olan torunu Hasan Kurt, 2017 yılında yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Çok sevdiği torununun geride bıraktığı 2 çocuğu ile teselli bulan ve böbrek hastalığı nedeniyle haftada 2 kez diyalize giren Hasan Dede, ilçe merkezindeki arsasını satıp Mehmetçik için bağışta bulunmaya karar verdi. Bu kararını, diğer çocukları ile paylaşan Hasan Dede, arsaya alıcı aramaya başladı. Hasan Dede’nin arsası, kısa süre sonra 50 bin TL’ye alıcı buldu. Arsasının satışından gelen paranın tek kuruşuna bile dokunmayan Hasan Dede, oğulları ile birlikte ilçedeki banka şubesinin yolunu tuttu. Hasan Dede, 50 bin TL’yi burada Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’nın hesabına yatırdı.

Bu anlamlı bağışla ilgili konuşan Hasan Kurt, “Mehmetçiklerimize destek olabildiysem ne mutlu bana. Mehmetçiğimiz, bizim gözbebeğimiz” dedi.

Astsubay üstçavuş olan torununu kaybetmenin üzüntüsünü içinde yaşadığını vurgulayan Kurt, “Şanlı ve şerefli ordumuzun bir neferi olan torunum Hasan’ı, 2017 yılında toprağa verdik. Onun üzüntüsü, hala yüreğimde. Torunumu kaybettim ama tüm Mehmetçiklerimizin hepsi de benim bir evladım ve torunum. Onlar olmazsa biz burada rahat uyuyamayız. Onlar vatan bölünmesin, ezan dinmesin, bayrak inmesin diye canları, kanları pahasına görev yapıyor. Her şehit ya da yaralı haberi geldiğinde yüreğimiz dağlanıyor. Onlar bizim de evladımız. Bu vatan, onlara çok şey borçlu. Biz, askerini polisini gönülden seven bir milletiz. Asker ocağı, peygamber ocağıdır bizim için. Ben de bayrağımızı yere düşürmemek için canını siper eden Mehmetçiklerimize bir katkım olsun istedim. Benim yaptığım bağışın, onların bizler için feda ettiklerinin karşısında hiçbir değeri yok. Allah, askerimizi ve polisimizi korusun. Ayaklarına taş değdirmesin. Dualarımız onlarla” şeklinde konuştu.



