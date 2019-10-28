Harçlıklarını Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’deki terör örgütlerini bertaraf etmek ve güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na okul harçlıkları ile destek oldu. Mehmetçiklerin yanında olduklarını ve her zaman desteklediklerini göstermek isteyen öğrenciler, okul harçlıklarından biriktirdikleri parayı Mehmetçik Vakfına gönderdi.

Öğrenciler, kahraman Mehmetçik'in, ülkemizi korumak için canı ve kanını hiçe sayarak yurtiçinde ve yurtdışında mücadele ettiğini belirterek, “Mehmetçiklerimiz vatanın birliği ve bütünlüğü için, bizlerin daha güvenli bir ülkede yaşayabilmesi için Suriye'de, Irak’ta ve yurtiçinde teröre karşı operasyonlar yapıyor. Onların fedakarlıkları karşısında biz de bir şeyler yapmak istedik. Arkadaşlarımızla konuştuk, onlar da bize destek verdi. Harçlıklarımızdan biriktirip Mehmetçik Vakfı’na bağışladık. Topladığımız miktar çok büyük bir miktar olmayabilir ama biz Mehmetçik'imizin hem maddi hem de manevi olarak yanında olduğumuzu göstermek istedik. Allah, ordumuzu korusun ve muzaffer eylesin” diye konuştular.

Okul müdürü Hakan Kılıç da, öğrencileri bu duyarlılıklarından dolayı tebrik ederek, "Okulumuzun pansiyonuna kalan öğrencilerimiz, bu davranışları ile vatan ve bayrak söz konusu olduğunda ne kadar duyarlı olduklarını bir kez daha ispatladılar. Kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.