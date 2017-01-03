Harçlıkları ile savaş mağduru akranlarına yardım eli uzattılar

Elbistan’da Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ile öğrencilerinin, ülkelerindeki iç savaşta mağdur olan çocuklar için başlattığı yardım kampanyası, 30 okulun desteği ile çığ gibi büyüyerek tamamlandı.

Öğrenciler, Suriye’nin Halep şehrindeki akranları ile gönül köprüsü oluşturmak için harçlıkları ile kampanyaya destek olurken, öğretmenler de bu kampanyanın lokomotifi oldu. Kampanyada toplanan 33 bin 440 TL nakdi yardım Kızılay’a, gıda, kıyafet ve battaniyeden oluşan diğer malzemeler de Hayrat Vakfı yetkililerine teslim edildi.

Elbistan Kaymakamlığı’nın uhdesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de koordinesinde Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, 'Her Sınıftan 1 çuval un, her öğretmenden 1 çuval bulgur” sloganı ile başlatılan yardım kampanyası sona erdi. Suriye’nin Halep şehrindeki savaş mağduru çocuklarının yaralarına merhem olmak için başlatılan kampanyaya 30 okul destek verdi. 2 Ocak 2016 tarihi itibariyle sonlandırılan kampanya kapsamında toplanan 33 bin 440 TL nakit yardım Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu’na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mikail Şahin tarafından teslim edildi.

Un, bulgur, gıda, giysi ve battaniye olarak toplanan bir tır diğer ayni yardımlar ise Hayrat Vakfı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülmekte olan organizasyona dahil edilmek üzere vakıf yetkililerine teslim edildi.

Kampanya hakkında değerlendirme yapan Okul Müdürü Mikail Şahin, "Okulumuz öğrencileri ve öğretmenlerimiz tarafından 'Yazacak çok şey var ama yapacak daha çok şey var' ve 'Her sınıftan bir çuval un, her öğretmenden bir çuval bulgur' sloganları ile başlatılan Halep için yardım kampanyası yoğun ilgi gördü. Destek olan ve yardımda bulunan bütün öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Yardım kampanyasına ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı diğer okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerinden de çok büyük destek gelince Kaymakamımız Sayın Tuncay Akkoyun’un himaye ve destekleri ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okulumuz Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yardım kampanyasını ortaklaşa ve birlikte yürütmeye karar verdik. Yardım kampanyasını Elbistan geneline genişlettik ve bütün okullarımız öğretmen ve öğrencileri ile bu anlamlı kampanyaya büyük destek ile katıldılar. Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından başlatılan bu kampanyayı sahiplenen ve destek olan 30 okulumuza ve Elbistan eğitim camiamıza teşekkür ediyoruz.

Yardım kampanyamızın genişletilmesinden ve emeklerinden, desteklerinden dolayı Kaymakamımız Sayın Tuncay Akkoyun'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kürşat Bayazıt'a, şube müdürlerimiz ve okul müdürlerimiz ile Elbistan eğitim camiamızın değerli öğretmenlerine çok teşekkür ediyoruz. Tüm yardım ve destekte bulunanların yardımlarını Allah kabul etsin” şeklinde konuştu.



