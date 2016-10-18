Hamur yoğurma derdini ‘seyyar hamur-matik’ çözdü

Elbistan’da yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Yüksel isimli vatandaş, ilçede kış ekmeği yapanların işini kolaylaştıracak ilginç bir buluşa imza attı.

Motosikletine hamur teknesi monte eden Yüksel, kapı kapı dolaşarak, tandırların önünde ‘seyyar hamur-matik’ ismini verdiği sistemle hamur yoğuruyor. Yüksel’in ilginç fikri sayesinde elleriyle saatlerce hamur yoğurmaktan kurtulan kadınlar ise, durumdan oldukça memnun. Seyyar hamur-matikçi Hüseyin Yüksel’in tek sıkıntısı ise, işin kısa süreli olması. Kış ekmeği yapan vatandaşların tercih ettiği seyyar hamur-matik, tekrar çalışmak için bir sonraki yılı beklemek zorunda kalacak.

Elbistan’da binlerce vatandaş, her yıl Ekim ayı ortalarından itibaren kışlık tüketimini karşılamak için yufka ekmek pişirme derdine düşüyor. Kırsal mahallelerde genelde hemen hemen her evde bulunan şehir merkezinde ise sitelerin yakınlarına kurulan tandırlarda ekmek pişirme telaşına düşüyor. Kilolarca un, komşularla imece usulü ile hamur yapılıyor daha sonra da tandırlarda pişiriliyor. Oldukça zahmetli bir iş olan hamur yoğurma derdi ise, Elbistan’a bağlı Kızılcaoba Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki Hüseyin Yüksel’in buluşu sayesinde ortadan kalktı.

Hurdacılıkla geçimini sağlayan ve bir süre de fırında çalışan Yüksel’e ‘seyyar hamur teknesi’ yapma fikri, kendi evindeki kış ekmeği hazırlığı sırasında geldi. Çevresindeki vatandaşların da fikrini alan Yüksel, bu projeyi hayata geçirmeye karar verdi. Daha sonra motosikletinin sepetini söken Yüksel, yerine fırınlarda kullanılan hamur teknesi monte etti. Dinamosu ve elektrik aksamı ile birlikte seyyar bir hamur yoğurma makinesi oluşturan Yüksel, ilk olarak kendi mahallesindeki evlerden gelen hamur yoğurma taleplerine gitmeye başladı. Yaptığı iş, kadınlar arasında kısa sürede duyulan Yüksel, böylece çevre mahallelere de hizmet vermeye başladı.

Yüksel, yaptığı ilginç işi şöyle anlattı:

“Bizim burada her yıl bu aylarda kış ekmeği yapılır. Tandırlarda bir araya gelen kadınlar, kış boyu tüketilecek yufka ekmeği yaparlar. Bazen günlerce süren ekmek yapma işi, oldukça zahmetlidir. En çok zahmet veren yanı da hamur yoğurmaktır. Sabah erken saatlerde kalkan kadınlar, kilolarca unu hamur yapmak için uzun süre uğraşır. Ben de kendi evimde ekmek yapılırken böyle bir fikir geldi aklıma. Daha önceden de fırında çalıştığım için tecrübem de var. Neden olmasın diyerek sepetli motosikletimde tadilat yaptım. Sepeti sökerek yerine hamur teknesi monte ettim. Elektrikle çalışıyor. Üstünde dinamosu da var. Gittiğim evlerde prize takıp çalıştırıyorum. Eskiden 1,5-2 saatte yapılan hamur yoğurma işini bu makine ile 15 dakikada yapıp teslim ediyorum.”

Çağrılan her yere gittiğini ifade eden Hüseyin Yüksel, “İlk başlarda bizim mahalledeki evlere gidiyordum. Şimdi birçok mahalleden çağıran oluyor. Bizimkisi bir nevi amme hizmeti. Kadınların işi bu makine sayesinde kolaylaştı. Bu işin tek sıkıntısı sezonluk olması. Kış ekmeği zamanında işler iyi olur. Sonraki dönemlerde pek iş olmaz. Çünkü insanlar, kış boyunca yiyeceği ekmeği şimdiden hazırlıyor. Yine de Allah bereket versin. Kimseye muhtaç olmuyoruz” ifadelerini kullandı.