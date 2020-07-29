Halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Elbistan'da halk otobüsünün çarptığı 7 yaşındaki bisikletli çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ahmet Karacabey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile aniden yola çıkan 7 yaşındaki Suriye uyruklu Ömer Şeyh Ahmet isimli çocuğa, halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında sıkışan çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Otobüsün altından çıkarılan talihsiz çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ömer Şeyh Ahmet, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.