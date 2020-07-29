banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Elbistan'da halk otobüsünün çarptığı 7 yaşındaki bisikletli çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Halk otobüsünün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
banner17
banner43
 

Elbistan'da halk otobüsünün çarptığı 7 yaşındaki bisikletli çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ahmet Karacabey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile aniden yola çıkan 7 yaşındaki Suriye uyruklu Ömer Şeyh Ahmet isimli çocuğa, halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında sıkışan çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Otobüsün altından çıkarılan talihsiz çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ömer Şeyh Ahmet, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sade vatandaş 1 hafta önce

Yolları hem sağdan hem soldan bisiklet yolu yapıyoruz diye daraltırsanız bu tür kazalar kaçınılmaz olur. Bu yanlış işten bir an önce geri dônülmeli.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hasan öztaş 1 hafta önce

Elbistan daki tüm şöferler hepsi aynı kural tanımaz ve kaba kuvvetle iş yürüten kişilerdir başımdadsn geçen söylüyorum adam geri geri manevra yapıp ters yola girip kısa yoldan gitmek istedi ne bileyim geri zekalı öyle yapacağını geri manevra yaparak hemde hızlı sürerek üstümüze geldi bağırdık çağırdık o hırsla araban inip eline aldığı bıçakla üstümüze geldi orda herkes kaçtı ben kaçmadım orda bir Allahın kulu çıkıp bu magandaya karşı koyamadı ya böyle ezil küsva berbat elbistanlı olurmu ya
Dedimki LANET OLSUN ELBİSTAN böyle alçakları barındırdığın için

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet Erman (Hoca) 7 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)