Halk otobüsünde koronavirüs paniği

İlçe girişinde polis ekipleri tarafından durdurulan halk otobüsü, eskort eşliğinde hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde, Kovid’li olduğu öne sürülen yolcunun ise başka bir rahatsızlığı için hastaneye gittiği ortaya çıktı.

Elbistan’da koronavirüs vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Bu artışla birlikte vatandaşlarda virüs bulaşma endişesi de tavan yaptı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Elbistan Devlet Hastanesi’nden ilçe merkezine dönen halk otobüsündeki yolculardan birinin, ‘hastaneden kaçtım’ şeklindeki ifadesi diğer yolcularca koronavirüslü olduğu şeklinde anlaşıldı. Bu ifade otobüste büyük panik yaşanmasına neden oldu. Şoförden aracı durdurmasını isteyen bazı yolcular, otobüsten indi. Otobüsteki yolculardan biri de 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, otobüsü ilçe girişinde durdurdu. Otobüsün bulunduğu noktaya koronavirüslü ya da şüphelisi hastaların sevkinde kullanılan özel ambulans çağrıldı. Ancak, özel ambulansın başka bir vaka için görevde olması otobüsün içindeki yolcularla birlikte polis eskortu eşliğinde Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülmesi kararlaştırıldı.

Burada yapılan inceleme ve kontrollerde koronavirüs şüphelisi olduğu iddia edilen yolcuda virüs belirtisinin olmadığı belirlendi. Öncesinde de herhangi bir test ya da kontrol yapılmadığı ortaya çıkan yolcu, akrabaları tarafından evine götürüldü. Otobüs de diğer yolcularla birlikte seferine döndü.





