Halk otobüsü ücretlerine zam geldi

Elbistan S.S. 28 Nolu Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Battal Karaca, ilçedeki halk otobüslerinin toplu taşıma ücretlerinin yeniden belirlendiğini söyledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda yeni fiyatların 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceğini belirten Karaca, “UKOME’nin aldığı karara göre, Elbistan’da sivil ve öğrenci taşıma ücretinde 25’er kuruş artışa gidildi. Daha önceden 2 lira olan tam biniş ücreti 2 lira 25 kuruşa, 1,50 olan öğrenci taşıma ücreti de 1 lira 75 kuruşa yükseltildi” dedi.

Kahramankart kullanımını teşvik etmek için 2 binişlik olan kart fiyatlarında yeni bir uygulamaya geçildiğini kaydeden Karaca, “2 biniş olarak kullanılan kartların fiyatı ise 5 liradan 10 liraya çıkarıldı. Yeni fiyatla vatandaşlarımız 3 kez biniş yapabilecek. Ama bu uygulamadaki asıl amaç, halkımızı Kahramankart kullanımına yönlendirmek. Biz de halkımızı, kullan-at karta göre daha avantajlı fiyat sağlayan Kahramankart kullanmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.