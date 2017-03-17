‘Halk otobüsleri, hastaneye kadar çıksın’

Elbistanlı vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüslerinin Devlet Hastanesi’nin önüne kadar gitmesini isteyerek, “Yeni hastane anayola uzak ve rampada olduğu için yaşlılar ve hastalar gidemiyor. Otobüsler hastanenin girişine kadar gitsin” dediler.

300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nin, eski hastanenin üst kısmında yer alan arsaya yapılmasının ve hizmete başlamasının ardından, hastaneye halk otobüsü ile gelen vatandaşlar ulaşım sorunu yaşamaya başladılar.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüslerinin hastaları ve vatandaşları, Elbistan-Göksun Karayolu üzerinde indirdiklerini ifade eden vatandaşlardan 70 yaşındaki Derviş Şahin, “Otobüsten indikten sonra yaklaşık 500 metre yürüyerek hastaneye ulaşabiliyoruz. Hastanenin bulunduğu alan dik rampada olduğu için yaşlılar ve özellikle de hastalar yürümekte zorluk çekiyorlar. Aracı olanlar için sorun oluşturmasa da, otobüsler gelen insanlar mağdur oluyorlar. Büyükşehir Belediyemizin bu konuda tedbir alarak, otobüslerin hastanenin girişine kadar gitmesi için gerekli çalışmaları yapmalarını bekliyoruz. Elbistan halkı adına bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.