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Halk ekmekte üretim yüzde 50 arttırılacak

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, belediye halk ekmek fabrikasında günlük üretilen ekmek sayısında artış yapılacağını söyledi.

Halk ekmekte üretim yüzde 50 arttırılacak
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Halk ekmeğin 70 kuruş olan satış fiyatında herhangi bir değişim yaşanmayacağını vurgulayan Başkan Gürbüz, ekmek sayısının da 5 binden 7 bin 500 adede ulaşacağını belirtti.

Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın özellikle dar gelirli vatandaşlara dönük hijyenik ortamda ekmek ürettiğini anlatan Başkan Gürbüz, sosyal belediyecilik anlamında önemli bir işlevi yerine getirdiğinin de altını çizdi.

Günlük 5 bin ekmeğin üretildiği halk ekmek fabrikasında incelemelerde bulunan Başkan Gürbüz, “Belediyemiz halk ekmek fabrikası kurulduğu günden bu güne kadar özellikle dar gelirli vatandaşlarımızdan yoğun talep görmektedir.  Tam buğday, kepekli ve normal ekmek olmak üzere 3 farklı çeşitte ekmek üretimi yapılmaktadır. Üretim esnasında hijyen kurallarına çok önem gösterilmekte ve ekmekler insan eli değmeden vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında halk ekmek fabrikamız piyasa değerinin altında satış yapmaktadır. Seçim çalışmamız kapsamında ve göreve geldikten sonra vatandaşlarımızın bizlerden halk ekmek fabrikasında üretilen ekmek sayısının arttırılması yönünde talepleri vardı. Biz de vatandaşlarımızın bu talebi doğrultusunda günlük 5 bin olan üretim sayımızı yüzde 50 oranında artırarak 7 bin 500’e çıkarma kararı aldık. 70 kuruştan satılan ekmek fiyatında ise herhangi bir değişme olmayacak. Bu sayede, fabrikamızın hem kapasitesi yükselecek hem de daha çok vatandaşımız bütçelerini sarsmadan ekmek alabilecek” dedi.

 Büfe sayısında da artış yapılacak

 Halk ekmek büfelerinin sayısının da artacağının bilgisini veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Vatandaşlarımıza hizmet veren halk ekmek büfelerimiz var. Bu büfelerimizi yeniden yapılandırarak sadece halk ekmek satışının yapılacağı noktalar haline getireceğiz. Bu noktaların sayısını da arttırarak vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

 


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Elbistanlı vatandaş 1 ay önce

Halk ekmeğin sadece adı var ne zaman gitsek kalmadı ee kardeşim hiç üretmeyin en azından yaktığımız mazot kar kalır yanımıza .

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Cebrail köse 1 ay önce

Sağol başkan

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Vatandaş 1 ay önce

Rica etsek bir büfede pınarbaşı yol kenarına bıraksanız halk ekmek fırına gidiyoruz çok uzak oluyor sayın başkanım

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Ömer Faruk erşahin 1 ay önce

Nüfus 140000 halk ekmek 7500 olacak mış büyük başarı tabi yersen

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M.K 1 ay önce

Ekmek büfelerinin yeniden düzenlenmesi yerinde bir karar olur ekmek dışında her şey satılıyor .

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Sayın başkan 1 ay önce

Başkan ekmeğin kalitesini artırman lazım içi aşırı hamur oluyor yenmiyor.

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Elbistanli 1 ay önce

Oradaki yolsuzluk arastirilârsa cok büyük kar saglandigi ortaya cikar tabi arastirilarsa

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Ahmet özdemir 1 ay önce

Allah kolaylık versin başkan iyi bir uygulama taktir ediyorum.

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