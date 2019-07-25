Halk ekmekte üretim yüzde 50 arttırılacak

Halk ekmeğin 70 kuruş olan satış fiyatında herhangi bir değişim yaşanmayacağını vurgulayan Başkan Gürbüz, ekmek sayısının da 5 binden 7 bin 500 adede ulaşacağını belirtti.

Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın özellikle dar gelirli vatandaşlara dönük hijyenik ortamda ekmek ürettiğini anlatan Başkan Gürbüz, sosyal belediyecilik anlamında önemli bir işlevi yerine getirdiğinin de altını çizdi.

Günlük 5 bin ekmeğin üretildiği halk ekmek fabrikasında incelemelerde bulunan Başkan Gürbüz, “Belediyemiz halk ekmek fabrikası kurulduğu günden bu güne kadar özellikle dar gelirli vatandaşlarımızdan yoğun talep görmektedir. Tam buğday, kepekli ve normal ekmek olmak üzere 3 farklı çeşitte ekmek üretimi yapılmaktadır. Üretim esnasında hijyen kurallarına çok önem gösterilmekte ve ekmekler insan eli değmeden vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında halk ekmek fabrikamız piyasa değerinin altında satış yapmaktadır. Seçim çalışmamız kapsamında ve göreve geldikten sonra vatandaşlarımızın bizlerden halk ekmek fabrikasında üretilen ekmek sayısının arttırılması yönünde talepleri vardı. Biz de vatandaşlarımızın bu talebi doğrultusunda günlük 5 bin olan üretim sayımızı yüzde 50 oranında artırarak 7 bin 500’e çıkarma kararı aldık. 70 kuruştan satılan ekmek fiyatında ise herhangi bir değişme olmayacak. Bu sayede, fabrikamızın hem kapasitesi yükselecek hem de daha çok vatandaşımız bütçelerini sarsmadan ekmek alabilecek” dedi.

Büfe sayısında da artış yapılacak

Halk ekmek büfelerinin sayısının da artacağının bilgisini veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Vatandaşlarımıza hizmet veren halk ekmek büfelerimiz var. Bu büfelerimizi yeniden yapılandırarak sadece halk ekmek satışının yapılacağı noktalar haline getireceğiz. Bu noktaların sayısını da arttırarak vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.