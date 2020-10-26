banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Halk Ekmek’te, siyez buğdayından diyabetik ekmek üretimi başladı

Elbistan Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası’nda tarihi 10 bin yıla dayanan siyez buğdayından şeker (diyabet) hastaları için özel ekmek üretimine başladı.

Halk Ekmek’te, siyez buğdayından diyabetik ekmek üretimi başladı
banner17
banner43

Elbistan Belediyesi, içeriğindeki dirençli nişasta nedeniyle kan şeker düzeyini normal ekmeğe göre daha az, daha yavaş ve dengeli biçimde yükseltme özelliğine sahip olan ve ata buğdayı olarak da tanımlanan siyez buğdayından ekmek üretimi yapıyor. Elbistan Belediyesi bünyesindeki Halk Ekmek Fabrikası, şeker hastalarının daha çok tükettiği bu ekmekten günlük 300 adet üretecek.

Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; “Siyez buğdayı ile diyabetik ekmek üretimine başladık. Yapımı zor ve meşakkatli bir ekmek olsa da halkımızın sağlığı ve gelen talepler doğrultusunda üretime devam ediyoruz. Dirençli nişasta bulunan undan üretilen diyabetik ekmek öncelikle şeker hastaları ve obezite sorunu olanlar daha sonra ise diyet yapan vatandaşlarımız için ideal bir tercih olacak. Şuan için fabrikamızda günde 250-300 arasında diyabetik ekmek üretimi yapılıyor. Bu sayı halkımızdan gelen talep doğrultusunda değerlendirilerek üretim sayısını belirliyoruz. Sabah 07.00 ve 13.00 saatleri arasında ve sadece Halk Ekmek Fabrikamızın yanındaki büfemizde satışını yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Halk Ekmek’teSiyez Buğdayından Diyabetik Ekmek üretimi Başladı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.