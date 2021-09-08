Halk Eğitimin ücretsiz destekleme kursları ile üniversiteli oldular

Tıp fakültesi, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik gibi bölümleri kazanan 12 öğrenci, sevinçlerini Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’la paylaştı.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) ücretsiz olarak verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursu, üniversiteye hazırlanan gençlerin sınavdaki başarılarını arttırmada büyük katkı sunuyor. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde yıl boyu devam eden kurslar, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere etüt salonu ve test çözme alanları ile iyi bir imkan sunuyor. Branş öğretmenlerinin görev aldığı kurslara katılan öğrencilerden 12’si üniversiteli olma hayallerine kavuştu. 1 öğrenci tıp fakültesi, 1 öğrenci diş hekimliği fakültesi, 1 öğrenci eczacılık fakültesi, 1 öğrenci mimarlık ve tasarım fakültesi, 6 öğrenci öğretmenlik ve 2 öğrenci de sağlık alanında eğitim görmeye hak kazandı.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Bayram Alış, üniversiteye ilk adımı atan öğrencilerle birlikte Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ı makamında ziyaret etti.

Bayazıt, ziyarette yaptığı değerlendirmede; öğrencileri tebrik ederek, ücretsiz Destekleme ve Yetiştirme Kursları’ndaki hem öğrenci sayısında hem de başarı oranlarında artış olduğunu söyledi.

Bu yıl kurslara katılan 12 öğrencinin hedeflerine ulaştığını belirten Bayazıt, “Yeni eğitim öğretim yılında bu çalışmamıza devam edeceğiz. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için fedakârca çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sınavı kazanıp üniversiteye yerleşen öğrencilerimizi de tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Bayram Alış ise, öğrencilere en iyi eğitimi vermek için çaba gösterdiklerine dikkati çekti.

Bu kursların açılmasında ve verilmesinde büyük emeği olan idareci ve öğreticilere teşekkür eden Alış, “Kurslarımız, üniversiteye hazırlanan adaylar için önemli bir fırsat. Gençlerimize, branş öğretmenleri eşliğinde en iyi eğitimi vermek için canla ve başla çalışıyoruz. Onları başarıya götürecek yolda katkı sunmak en büyük görevimiz. Bu bilinçle gençlerimizin her zaman yanındayız. Onların başarısı, bizim de en büyük gurur kaynağımız. Hepsini tebrik ediyor ve akademik hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Alış, 2021-2022 eğitim öğretim yılında destekleme yetiştirme kurslarının açılacağını ve öğrencilerin 10 Eylül 2021 tarihine kadar HEM’e başvurabileceklerini de sözlerine ekledi.

Üniversiteyi kazanmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan öğrenciler de; kurstan büyük verim aldıklarını hatırlatarak kendilerine bu imkanı sağlayan herkese şükranlarını sundular.