Halk Eğitimi Merkezi’nin kurs planlama toplantısı yapıldı

Toplantıda konuşan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, halk eğitim merkezinin önemine değinerek, “Halk Eğitim Merkezimizin faaliyetleri ve çalışmaları çok değerli” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in başkanlığındaki toplantı, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

İlçedeki resmi kurumların amir ve müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan komisyonun üyelerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü’nün güzel çalışmalara imza attığını tüm personeli ve usta öğreticileri tebrik etti.

Kaymakam Demir, “Yıl içinde icra edilecek faaliyetleri ile ilgili toplandık. Şuanda yaptığımız toplantımız 2021-2022 eğitim öğretim yılı için neler yapabileceğimizi konuşmak için buradayız. Halk Eğitimi Merkezimizin faaliyetleri çok önemli ve değerli. Halk eğitim, halka ulaşmanın en kolay yöntemi. Halka ulaşmanın en etkin yolu burada. Halkın talep edebileceği her türlü eğitimi sunabiliyoruz. Dil eğitiminden meslek öğrenmeye ve hobilere kadar çok geniş bir yelpazeye sahip. Halk eğitim, çok yaygın ve geniş bir şekilde halka ulaşabiliyor. Bu toplantıların amacı da halk eğitimle ilgili faaliyetlerinin planlanması. Biz Halk Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyetlerinden başından beri memnunuz. Daha önceki müdürlerimiz de üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapma gayreti içinde oldular. Göreve yeni başlayan sayın müdürümüze başarılar diliyorum. Halk eğitim gerçekten sahada hissedilen önemli bir alan. Elbistan’ın da bu kurumun çalışmalarına ihtiyacı var” ifadelerini kullanıldı.

Daha sonra Hayat Boyu Öğrenmeden sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından, Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nin geçtiğimiz eğitim-öğretim dönemindeki çalışmaları ve yeni dönemde açılacak kurslara ilişkin sunum yapıldı.

Toplantı, açılacak kurslara ilişkin olarak komisyon üyelerinin görüşlerini belirtmesi ile sona erdi.