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Halk Eğitimi Merkezi’ne usta öğretici alınacak

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM), 2020-2021 eğitim öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ders ücreti karşılığında ücretli usta öğretici taleplerini almaya başladı.

Halk Eğitimi Merkezi’ne usta öğretici alınacak
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Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, kurum bünyesinde açılacak kurs programlarında görevlendirilecek usta öğretici başvuru takvimine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

15 Eylül’e kadar kabul edilecek başvuruların şahsen yapılacağını belirten Doğan, “Başvuruların, 1 Eylül tarihinden itibaren, a istenilen belgelerle birlikte merkezimize şahsen yapılması gerekmektedir. Usta öğretici değerlendirme işlemleri puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticilerin, emekli öğretmenlerin, yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinin, resmi kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler başvuruda bulunabilecektir. Başvuru sürecinin ardından ücretli usta öğretici olarak görevlendirileceklere ait geçici sonuçlar 22 Eylül’e kadar duyurulacaktır. Kesin sonuçlar ise 25-30 Eylül tarihleri arasında duyurulacaktır. Kursların açılması ise Ekim ayında planlanacaktır” dedi.

HEM Müdürü Faruk Doğan, usta öğretici alımı için başvuracaklardan, “Ücretli usta öğretici başvuru formu,  nüfus cüzdanı fotokopisi,  alanında eğitim bölümünde işaretlenen belgelerin aslı ve fotokopisi, ek puan alanında işaretlenen belgelerin aslı ve fotokopisi,  alanında iş/hizmet deneyimi hesaplamak için SGK’dan alınacak 4/A Hizmet Döküm Cetveli, askerlik durum belgesi, aile hekiminden alınacak çalışmasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu, adli sicil kaydı, oryantasyon belgesi (Eğitim fakültesi mezunları ve pedogojik formasyonu olanlar hariç) ve hijyen eğitimi (Güzellik ve saç bakımı alanında başvuruda bulunanlar tarafından verilecektir)” belgelerinin isteneceğini söyledi.

Başvuruda istenilen evrakların mavi kapaklı dosya içerisinde yukarıda istenen sıraya göre ayrı ayrı poşet dosyalara konularak ilgili müdür yardımcılarına teslim edilmesi gerektiğine değinen Doğan, başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belge düzenleyerek ve aykırı beyanda bulunarak başvuruda bulunanlar ile gerçeği gizleyerek başvuruda bulunanların başvurularının geçersiz sayılacağını da sözlerine ekledi.

 


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Halk Eğitimi Merkezi’ne Usta öğretici Alınacak
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