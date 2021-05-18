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Halk Eğitimi Merkezi’nde kurslar yeniden başladı

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) açılan kurslarda yüz yüze eğitime yeniden başlandı.

Halk Eğitimi Merkezi’nde kurslar yeniden başladı
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Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdür Vekili Serhat Karahan, Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kurumlarında verilen tüm kurslarda, hafta içinde yüz yüze eğitime başladıklarını bildirdi.

Ülke genelindeki Covid-19 vakalarının azaltılması ve salgınla mücadele kapsamında kademeli normalleşme döneminin başlatıldığını hatırlatan Karahan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda hayat boyu öğrenme kurumlarında verilen hijyen eğitimi, üretim ve istihdama yönelik kurs faaliyetlerinin yüz yüze eğitim şeklinde devam etmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Karahan, “Merkezimizde verilen tüm kurslar, 18 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında hafta içinde yüz yüze eğitim şeklinde devam edecek. Kurslar, 07.00 ile 21.00 saatleri arasında, günlük çalışma süresi aynı kurstan en fazla sekiz ders saati olacak şekilde uygulanacak” dedi.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdür Vekili Serhat Karahan, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi kayıt yenileme işlemlerinin, 18 Haziran mesai saati bitimine kadar yapılacağını da sözlerine ekledi.

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Halk Eğitimi Merkezinde Kurslar Yeniden Başladı