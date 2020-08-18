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Halk Eğitimi Merkezi, mezunlar için TYT ve AYT hazırlık kursu açacak

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) bünyesinde, mezunlara yönelik olarak Destekleme ve Yetiştirme (TYT ve AYT hazırlık) Kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi, mezunlar için TYT ve AYT hazırlık kursu açacak
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 Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM), mezunlar için 31 Ağustos 2020 – 6 Haziran 2021 tarihleri arasında mezunlara Destekleme ve Yetiştirme (TYT ve AYT hazırlık) kursu düzenleyecek. Kursa katılmak isteyen adaylar, başvurularını 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında tarihleri arasında e-kurs.meb.gov.tr adresinden e- devlet şifreleri ile yapabilecek.

Adayların başvuru yaparken sayısal grup dersleri(fizik, kimya, biyoloji, matematik, Türk dili ve edebiyatı) veya eşit ağırlık ve sözel grup derslerinden (tarih, coğrafya, felsefe, matematik, Türk dili ve edebiyatı) birini seçmeleri gerekecek. Başvuru yapan adaylar, Elbistan Halk Eğitimi Merkezine giderek iletişim bilgilerini kaydettirecekler. E-devlet şifresi olanlar kendileri ders kayıtlarını yapabilecekleri gibi Elbistan Halk Eğitimi Merkezinden de bu konuda yardım alabilecekler.

E-devlet şifresi olmayanlar ders kayıtlarını yapamayacak. Kayıtsız adaylar, kesinlikle kursa alınmayacak.


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