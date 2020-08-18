Halk Eğitimi Merkezi, mezunlar için TYT ve AYT hazırlık kursu açacak

Adayların başvuru yaparken sayısal grup dersleri(fizik, kimya, biyoloji, matematik, Türk dili ve edebiyatı) veya eşit ağırlık ve sözel grup derslerinden (tarih, coğrafya, felsefe, matematik, Türk dili ve edebiyatı) birini seçmeleri gerekecek. Başvuru yapan adaylar, Elbistan Halk Eğitimi Merkezine giderek iletişim bilgilerini kaydettirecekler. E-devlet şifresi olanlar kendileri ders kayıtlarını yapabilecekleri gibi Elbistan Halk Eğitimi Merkezinden de bu konuda yardım alabilecekler.
E-devlet şifresi olmayanlar ders kayıtlarını yapamayacak. Kayıtsız adaylar, kesinlikle kursa alınmayacak.