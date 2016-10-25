Halit Ertuğrul, öğrencilerle buluştu

Eğitimci-Yazar Halit Ertuğrul, Elbistan'da öğrencilerle buluştu.

Barla Kitapevi'nin organize ettiği konferans yoğun ilgi gördü. İlk olarak Elbistan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Ertuğrul, daha sonra Anadolu Lisesi ve Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi’nde konferanslarını sürdürdü.

Öğrencilerle sohbet ortamında bir araya gelen Eğitimci-Yazar Halit Ertuğrul, Elbistan'da olmaktan her zaman mutluluk duyduğunu ifade ederek, Elbistan’a sık sık geldiğini söyledi.