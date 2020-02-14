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Halit Ertuğrul “Aile ve Gençlik Eğitimi” konferansı verecek

Elbistan Belediyesi ve Barla Al Götür Oku Getir Kütüphanesi tarafından “Aile ve Gençlik Eğitimi” konulu konferans düzenleniyor.

Halit Ertuğrul “Aile ve Gençlik Eğitimi” konferansı verecek
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Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 14 Şubat Cuma günü saat 19.30’da düzenlenecek olan konferansa eğitimci yazar Halit Ertuğrul, konuşmacı olarak katılacak.

Konferansa tüm Elbistan halkını davet eden Barla Al Götür Oku Getir Kütüphanesi işletmecisi Fatih Şahin, “Türkiye’de gençlik ve aile problemlerine üzerine bilimsel çalışmalar yapan eğitimci yazar Halit Ertuğrul, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda ‘Aile ve Gençlik Eğitimi’ konulu konferans verecek. Meslek hayatı boyunca eğitim ve kültür alanında elliye yakın eseri ve çok sayıda makale ve yazısı yayınlanan eğitimci yazar Halit Ertuğrul’un vereceği konferansa tüm Elbistan halkını davet ediyoruz” dedi.


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