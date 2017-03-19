Halı sahada kalp krizi geçiren ustabaşı, yaşam savaşını kaybetti

Elbistan’da halı sahada maç yaptıktan sonra kalp krizi geçiren AEL’de görevli ustabaşı, tedavi için kaldırıldığı Kahramanmaraş’ta 5 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 27 yıldır Afşin Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’nde çalışan Salih Kuş, 15 Mart 2017 Çarşamba akşam saatlerinde halı sahada arkadaşları ile futbol maçı yaptı. Maç sonunda soyunma kabinine gitmek isteyen Kuş, kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından halı sahada yapılan Kuş için olay yerine ambulans çağrıldı. Kuş, hemen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz ustabaşının kalbi durdu. Doktorların müdahalesi sonrasında tekrar kalbi çalıştırılan ve hayata döndürülen Kuş, ambulansla Kahramanmaraş’a sevk edildi. 5 gündür yoğun bakımda tutulan Kuş’un kalbi, 19 Mart 2017 Pazar günü öğle saatlerinde tekrar durdu. Doktorların çabası, Kuş’u hayata döndürmeye yetmedi.

AEL’de ustabaşı olarak çalışan Salih Kuş’un acı haberi, ailesini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kuş’un cenazesinin 20 Mart 2017 Pazar günü Elbistan’da defnedileceği öğrenildi.