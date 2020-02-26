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Halat Çekme Federasyonu Elbistan İlçe Temsilcisi Selçuk Kayapınar oldu

Türkiye Halat Çekme Federasyonu Elbistan İlçe Temsilciliği görevine milli antrenör Selçuk Kayapınar getirildi.

Halat Çekme Federasyonu Elbistan İlçe Temsilcisi Selçuk Kayapınar oldu
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Yaklaşık 3 yıl önce Mersin’de kurulan Halat Çekme Federasyonu’nun Elbistan İlçe Temsilcisi milli antrenör Selçuk Kayapınar atandı. Elbistan Savunma Sporları Kulübü’nde halat çekme sporuyla ilgili çalışmalara başladıklarını belirten Kayapınar, olimpik statüsü bulunan halat çekmeyi yaygınlaştıracaklarını söyledi

Halat çekmenin, toplumda bir oyun olarak bilindiğini ancak aynı zamanda da bir ata sporu olduğunu dile getiren Kayapınar, “Halat çekme sporu uluslararası olimpik statüsü olan bir spor. Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonası olan bir spor dalı. Bizim ata sporumuz olmasına rağmen genelde oyun olarak biliniyor. Biz, ilçe temsilciliğimizi açarak çalışmalarımıza başladık. Halat çekme sporuyla ilgili çalışmalarımızı, Elbistan Savunma Sporları Kulübü’nde sürdüreceğiz. Halat çekme sporunu herkese sevdirmeyi amaçlıyoruz. Bu spora ilgi duyanları, bu sporu yapmak isteyenleri kulübümüze bekliyoruz” dedi.

Kayapınar, ilk hedeflerinin de 2 hafta sonra Kayseri’de yapılacak Türkiye şampiyonasına katılarak Elbistan’ı temsil etmek olduğunu sözlerine ekledi.

 


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