Hal kompleksi, Pazar günleri kapalı olacak

Elbistan Sebze ve Meyve Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı Ömer Ali İlik, Yeni Hal Kompleksinin 30 Ekim 2016’dan itibaren Pazar günleri kapalı olacağını söyledi.

Yeni Hal Kompleksi’nde yer alan kantarın Pazar günleri açık tutulacağını kaydeden İlik, mal girişinin yapılabileceğini ancak, satış olmayacağını belirtti.

Elbistan’da 42 esnafın faaliyet gösterdiği Yeni Sebze ve Meyve Hal Kompleksi, 30 Ekim’den itibaren haftada 1 gün kapalı olacak. Elbistan Sebze ve Meyve Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı Ömer Ali İlik, sebze ve meyve komisyoncusu üyeleri ile yaptıkları toplantı sonucunda alınan karar doğrultusunda, kompleksin Pazar günleri hizmet vermeyeceğini belirtti.

Pazar günlerinde hiçbir şekilde mal satışının yapılmayacağının altını çizen İlik, müşterilerin mağduriyet yaşamaması için önlem almaları gerektiğine işaret ederek, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda sebze halimiz haftada bir gün kapalı tutulacak. Biz de bu doğrultuda üye arkadaşlarımızla birlikte ortaklaşa karar alarak Pazar günleri halimizi kapatma kararı verdik. 30 Ekim 2016 Pazar gününden itibaren Elbistan Sebze ve Hal Kompleksi’nde ürün alım satımı yapılmayacak. Sadece ürün girişleri serbest olacak. Kantarımız 24 saat açık tutulacak ve getirilen malların komisyoncularımızın işyerlerinin önünde beklemesine izin verilecek. Market esnafımızın ve çevre mahallelerden halimize gelen vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için önlemlerini almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Elbistan Yeni Hal Kompleksi’nin kayıt altına alınmasında ve 60 tonluk kantar yapılmasındaki katkılarından dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük’e komisyoncu esnaflar adına ayrı ayrı teşekkür eden, Elbistan Sebze ve Meyve Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı Ömer Ali İlik, “Elbistan Yeni Hal Kompleksimizin yapılmasında ve 60 tonluk kantar kazandırılmasındaki katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Küçük’e teşekkür ediyoruz. Ayrıca Elbistan Yeni Hal Kompleksimizin Hal Kayıt Sistemi’ne dahil edilmesindeki desteğinden dolayı da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Erkoç’a teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Elbistan’da korsan meyve ve sebze satışının arttığına da dikkat çeken İlik, “İlçemizde korsan satış artıyor. Birçok şahıs, ilçemizin değişik noktalarında korsan olarak meyve sebze satışı gerçekleştiriyor. Bu da burada bulunan 42 esnafımızı mağdur ediyor. Bu sorunun ortadan kaldırılması için ve Hal Zabıtası kurulması için yetkililerimizden destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



