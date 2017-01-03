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Hakem Heyeti, bin 880 başvuruyu karara bağladı

Elbistan Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, 2016 yılında bin 880 başvuruyu karara bağlarken, alınan olumlu kararların parasal tutarı ise 408 bin 302 TL oldu.

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Hakem Heyeti, bin 880 başvuruyu karara bağladı

           Elbistan Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, 2016 yılında bin 880 başvuruyu karara bağlarken, alınan olumlu kararların parasal tutarı ise 408 bin 302 TL oldu.

            Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanı Mustafa Gören, 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

            2015 yılından 2016 yılına 991 adet dosyanın devrettiğini belirten Gören, şunları söyledi:

            “2016 yılı içerisinde ise bin 184 adet bankalarla ilgili, 330 adet ayıplı mal ve ayıplı hizmetler olmak üzere toplam bin 514 adet başvuru alındı. 2015 yılından devreden dosyalar ile birlikte 2016 yılındaki toplam dosya sayısı 2 bin 505 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı içerisinde bin 622 adet bankalarla ilgili, 258 adet ayıplı mal ve hizmet olmak üzere toplam bin 880 adet dosya karara bağlandı.

            2016 yılında alınan kararlardan bin 581 adedi kabul, 299 adedi ise red olmuştur. 2016 yılında olumlu kararların parasal değeri ise 408 bin 302 TL’dir. İşleme alınan ancak karara bağlanmayan 625 dosya ise 2017 yılına devredilmiştir.”


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