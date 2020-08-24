Hakan Coşkun’un öğrencileri Türkiye’nin çatısında

Hakan Coşkun Nurhak Dağcılık Kulübü Başkanı Vedat Dilek, yaptığı açıklamada kulüp üyeleri Nihat Kaymak, Süleyman Güldoğan, Turabi Kurt, Abidin Kul, Kasım Koç, Alican Temur, Mehmet Basun, Ahmet Oğuzalp olmak üzere 9 kişi yıllardır beklediğimiz Ağrı Dağı tırmanışı için Doğubayazıt’taydık. Normalde 3200 metre ve 4200 metrelerde kamp noktalarını kullanarak yapacağımız tırmanış hava şartlarının yoğun kar ve tipiye dönecek olması sebebiyle değişti. Rehberleri sadece 3200 metre alanını kullanıp oradan zirveye çıkma düşüncesine ikna etmek kolay olmadı. Çünkü son iki yıldır böyle zor bir tırmanışın Ağrı Dağı’nda gerçekleştirilemediğini söylediler. Çok güçlü bir ekip olmamız ve kararlığımız rehberi ikna etti. 21 Ağustos Cuma günü sabah saat 03.00’de 3200 metre kampından hareket edip zorlu bir tırmanışla öğleden sonra saat 14.45’te Türkiye’nin zirvesindeydik. Zirve mutluluğunu yaşadıktan sonra hızlı bir inişle 19 saat süren tırmanışı sonlandırdık.

Kulübümüzün kurucusu rahmetli hocamız Hakan Coşkun’u bir kez daha rahmetle anıyor, tüm ekibimizi tekrar kutluyorum” dedi.



