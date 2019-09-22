HAK-SEN’den memurlar için ‘HİMER’ hizmeti

HAK-SEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, memleketi Elbistan’da sendikasının ilçe temsilcileri ve üyeleri ile bir araya geldi. Düzenlediği basın toplantısında, ilk olarak toplu sözleşme görüşmelerine değinen Genel Başkan Çivi, toplu sözleşmelerin memurlar ve emekliler açısından hayal kırıklılığına neden olduğunu söyledi.

Genel Başkan Çivi, yetkili sendikayı eleştirerek şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz ağustos ayında gerçekleşen 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri, emekliler ve memurlar açısından tam bir hayal kırıklılığıyla sonuçlandı. Kamu görevlilerinin en büyük dayanağı sendikal haklardır. Yetkili sendika, o masada yokmuş gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde biz bir daha aynı sıkıntılar yaşanmasın diye birlik ve beraberlik çağrısı yaptık. Ancak bu birlik çağrımız karşılık bulmadı. Yetkili sendika, pasif bir konumda o masaya oturdu. Sonuç itibariyle de sefalet artışı diyebileceğimiz artışlar önerildi. Hakem kurulu da adeta hükümeti temsil ediyor gibi karar aldı. Sendikacılık, ciddi vebal gerektiren, sorumluluk gerektiren bir faaliyettir. Sendikacılığın layıkıyla yapılması gerekir. Ancak biz, mevcut Memur-Sen’in görevini ihmal ettiğini en hafif tabiriyle düşünüyoruz. 5 milyon insanın da vebalini üstlendiğini düşünüyoruz.”

Memura verilen maaş zammının revize edilmesi gerektiğini belirten HAK-SEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, “Hayat şartları bellidir. Doğalgaza son 1 yılda yüzde 42 artış yapılmıştır. Diğer giderlerde ciddi artışlar vardır. Bizim yaşamımızdaki aldığımız mal ve hizmetler, yüzde 20 civarında ortalama artış göstermiştir. Memura verilen maaş artışı ise yüzde 4’tür. Biz bunun revize edilmesini hükümetten bekliyoruz. Bütçe kanunu ile tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Memur sendikaları, kendi asıl işini yapmalı. Siyasetçinin, kamu yöneticisinin rolünü çalarak, kendisini onun yerine koyarak faaliyet göstermemeli. Asıl bizim mücadele alanımız çalışanların hakkını ve hukukunu korumaktır. Memur arkadaşlarımız bunun için sendikalara üye oluyor. Biz asli görevimizi bir tarafa bırakıp; görevimiz olmayan başka alanlara girdiğimizde de sefalet maaş artışları ortaya çıkıyor. Biz, HAK-SEN olarak kendi işimizi yapıyoruz. Lütfen siz de sendikacılık yapın diyoruz” dedi.

Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki taciz iddialarını hatırlatan Genel Başkan Çivi, “Bu konu hepimizi üzdü. Adli süreç devam ediyor. Bir topluluk içerisinde, bir toplumda yanlış yapan insanlar olabilir. O yapılan yanlıştan tüm Elbistan Devlet Hastanesi’nin fedakar ve cefakar personelini zan altında bırakılması adeta onları da bu işlerlerden sorumlu tutmak son derece yanlış bir tavırdır. Hastane yönetiminin bundan sonra olumsuzluk yaşanması halinde bunu açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşması, kamuoyunu bilgilendirmesi ve layıkıyla görevini yapan personeline de sahip çıkması gerekiyor. Biz, HAK-SEN olarak bu konunun takipçisi olacağız. Liyakatli ve ehliyet sahibi, devletine sadık, milletine bağlı insanların bu göreve getirilmesi gerekir. Hastane yönetmek, bir sendikanın işi değildir. Onları aşan işlerdir bunlar. Sorumluluk almayacaksın ama yetki kullanacaksın. Böyle bir şey kamu yönetiminde yoktur” ifadelerini kullandı.

Haksızlığa uğrayan memurlar için Türkiye’de ilk defa HİMER adını verdikleri bir çağrı iletişim merkezi kurduklarının da bilgisini veren Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi, “Devlet memuru arkadaşlarımız, yasalarda yararlanan haklarını kullanamıyorlar. Biz de bunu takip edebilmek için Türkiye’de ilk defa Haksızlık İzleme Merkezi (HİMER) kurduk. Bunu Avrupa Birliği projesi olarak hayata geçirdik. Bütün kamu görevlileri, herhangi bir haksızlığa uğradığında veya herhangi bir konuda bilgi sahibi olmak istediğinde ücret ödemeden hiçbir hukuki sorumluluk taşımadan internet üzerinden başvurusunu yapacak. Biz de elimizden geldiği kadar bu başvurulara doğru cevaplar vererek memur arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.







