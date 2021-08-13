Haftalık vaka sayısında endişelendiren artış

Bakan Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 31 Temmuz-6 Ağustos verilerine göre, 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı 77 ilde artarken 4 ilde azaldı. Kahramanmaraş'ta 100 bin nüfusa denk gelen bir hatalık toplam Covid-19 vaka sayısı, 51,53'ten 90,98’e yükseldi. Kahramanmaraş, aşılama oranı 61,2 ile Türkiye ortalamasının 6 puan altında seyrediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkanın tedbir ve aşı olduğunu dile getirerek, “Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek. Aşı ile salgın son bulacak” ifadelerini kullandı.