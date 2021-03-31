Haftalık vaka sayısında endişe verici artış

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen koronavirüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok korona virüs vakası görülen iller oldu. Kahramanmaraş’ta ise 20-26 Şubat’ta yüz binde 32,90’la başlayan vaka sayısındaki artış devam etti. Vaka sayısı her hafta bir öncekine göre daha da yükselen Kahramanmaraş’ta son açıklanan tabloda da bu durum değişmedi. Bu çerçevede geçen hafta 100 bin kişide 67,37 olan Kahramanmaraş’taki vaka sayısı bu hafta 89,03’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nın 5 haftadır açıkladığı tabloda Kahramanmaraş’ta 20-26 Şubat tarihleri arasında yüz binde 32,90 vaka, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında yüz binde 41,52 vaka, 6-12 Mart tarihleri arasında yüz binde 56,50 vaka, 13-19 Mart tarihleri arasında yüz binde 67,37 vaka tespit edilmişti.