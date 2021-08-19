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Haftalık vaka sayısında artış hız kesmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasında Kahramanmaraş’ta Covid-19’un artışı sürdü.

Haftalık vaka sayısında artış hız kesmedi
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Bakan Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 7-13 Ağustos verilerine göre, Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu.  Kahramanmaraş'ta 100 bin nüfusa denk gelen bir hatalık toplam Covid-19 vaka sayısı, 90,98’den 137,48’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda aşıya dikkati çekti. Bakan Koca, “Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmaz” açıklamasında bulundu.

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Haftalık Vaka Sayısında Artış Hız Kesmedi