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Haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasına göre Kahramanmaraş’ta vaka oranı 125,07’e geriledi.

Haftalık vaka sayıları açıklandı
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Bakan Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 14-20 Ağustos verilerine göre, son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller; Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop ve Kars oldu. 14-20 Ağustos arasında Kahramanmaraş'ta 100 bin nüfusa denk gelen bir hatalık toplam Covid-19 vaka sayısı, 137,48’den 125,07’ye geriledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda aşıya dikkati çekti. Bakan Koca, “Çözüm belli” ifadesini kullandı.

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Haftalık Vaka Sayıları Açıklandı