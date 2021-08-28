Haftalık vaka sayıları açıklandı

Bakan Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 14-20 Ağustos verilerine göre, son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller; Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop ve Kars oldu. 14-20 Ağustos arasında Kahramanmaraş'ta 100 bin nüfusa denk gelen bir hatalık toplam Covid-19 vaka sayısı, 137,48’den 125,07’ye geriledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda aşıya dikkati çekti. Bakan Koca, “Çözüm belli” ifadesini kullandı.