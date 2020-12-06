Hafta sonunu yasakla geçiren Elbistan halkı evlere kapandı

Elbistan’da iki gün süren sokağa çıkma yasağında sakinlik hakim oldu. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge çerçevesinde Covid-19'la mücadelede yaklaşık 6 aylık aranın ardından tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla hafta sonunda cadde ve sokaklar boş kaldı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ana yollar ile cadde ve sokaklarda denetimlerde bulundu. Şehrin belli noktalarında kontroller gerçekleştirildi Elbistan’da gündelik hayatta binlerce insanın yer aldığı Dulkadiroğlu Caddesi, Ahmet Karacabey Caddesi, Malatya Caddesi, Hulusi Efendi Bulvarı ve İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı başta olmak üzere kentin her yerinde sokağa çıkma yasağına tam bir uyum sağlandığı ve sessizliğe büründüğü gözlemlendi.

Tedarik zinciri içerisinde yer alan market, bakkal, kuruyemişçi gibi yerlerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık oldukları gözlemlenirken bazı vatandaşların sabah saatlerinde evinin yakınındaki işyerlerinden kısa süreli alışveriş için sokağa çıktıkları görüldü.

Polis ekipleri kentteki sokak ve caddelerde devriye gezerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşları uyararak idari işlem uyguladı.











